La companyia de baix cost Ryanair ofereix bitllets per a nou destinacions diferents des de l'aeroport de Girona pel proper hivern, més del doble de les que hi havia l'any passat. Tot i que l'aerolínia encara no ha comunicat de forma oficial la programació de vols, des del portal web ja es poden comprar els bitllets per aquestes nou destinacions. Es mantenen les connexions amb Londres Stansted, Pisa, Baden-Baden i Cracòvia que ja hi havia l'hivern passat. A més, s'hi sumen els de Birmingham, Belfast, Düsseldorf, Brusel·les Charleroi i Màrraqueix. El president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha avançat que properament podrien aterrar noves aerolínies a la terminal gironina.

El cap de setmana vinent, el 28 i 29 d'octubre, finalitza la temporada d'estiu a l'aeroport de Girona. Això vol dir, a la pràctica, que moltes de les companyies aèries redueixen les rutes amb la terminal gironina. L'any passat, durant els mesos d'hivern només hi havia quatre rutes disponibles (totes elles de Ryanair): Pisa, Londres Stansted, Baden-Baden, i Cracòvia.

Aquest any, però, la companyia irlandesa apostarà per l'aeroport de Girona amb més connexions. Es tracta de cinc noves rutes que Ryanair ja ha posat a la venda a partir del mes de novembre i fins a la primavera del 2024. Són connexions que ja es feien durant els mesos d'estiu però es mantindran al llarg de tot l'hivern. Es tracta dels vols de Birmingham, Belfast, Düsseldorf, Brusel·les Charleroi i Màrraqueix. En la majoria de casos hi ha entre un i dos vols per setmana que es fan entre el dijous i el dimarts.

L'increment d'activitat de Ryanair a la terminal gironina a l'hivern podria implicar que la companyia torni a deixar un avió de base a l'aeroport de Girona tot l'any.

Valoració positiva

El president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha valorat molt positivament aquesta "aposta clara" de l'aerolínia de baix cost per Girona a l'espera que s'anunciï oficialment. "Si hi ha bitllets a la venda a partir del novembre, hi haurà avions", ha remarcat Noguer, "i aquest és un indicatiu que fins ara no teníem".

Per tot plegat, el president del patronat considera que l'aeroport de Girona tancarà el 2023 superant el milió i mig de passatgers, que suposaria "300.000 persones més que l'any passat". A més, Noguer s'ha mostrat confiat en què el 2024 hi hagi noves apostes a l'aeroport que podrien portar 1,9 milions de passatgers al llarg de l'any. Per això el president del patronat celebra que hi hagi "un creixement sostingut" de l'activitat, un fet que els permet "consolidar" les xifres que cada any pugen al mateix temps que se'n sumen de noves.

Part d'aquestes noves apostes que podrien arribar el proper any és l'entrada de més companyies a l'aeroport. Si bé fins ara hi ha un monopoli de Ryanair amb l'excepció dels mesos d'estiu quan hi operen altres companyies com Jet2 o Transavia, el 2024 podrien arribar-ne de noves. Miquel Noguer no ha volgut desvetllar més informació tot i que ha confirmat que des del patronat hi ha "converses amb diferents companyies". Aquestes empreses estarien interessades en operar vols des de Girona amb diferents destinacions.