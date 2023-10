Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local van realitzar aquest dimarts un operatiu policial en tres perruqueries de Banyoles on se sospitava que s'hi venia droga

L'actuació va acabar amb la denúncia d'una persona per tinença d'estupefaents i actes aixecades per diverses irregularitats en els locals.

A banda, els agents van localitzar quatre persones treballant sense cap mena de contracte i en situació irregular a Espanya.

En l’operatiu policial, hi van participar agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Banyoles, a més de la unitat canina de la Policia Municipal de Girona i inspectors de treball de la Generalitat.

L’actuació es va centrar en tres perruqueries que generaven queixes reiterades per incompliments en la regularització administrativa i també per les sospites que eren punts de venda de substàncies estupefaents. Els agents van inspeccionar dues perruqueries situades al carrer Llibertat i una altra del carrer de la Canal on van identificar les persones que hi treballaven i van registrar els establiments, segons informa l'ajuntament.

Durant el dispositiu, van localitzar quatre persones treballant sense cap mena de contracte per trobar-se en situació irregular al país.

A banda, en un dels establiments, van localitzar dues peces d’haixix amb un pes total de 15 grams, i tres paperines de cocaïna de 0,68 grams cadascuna i van denunciar una persona per la tinença d'estupefaents.

A més, van denunciar al propietari d’un dels locals per falta de respecte a l’autoritat i al treballador d’un altre establiment per negar-se a identificar-se. També van traslladar una de les persones identificades als locals per iniciar els tràmits d’expulsió a la Policia Nacional.