Aquesta setmana s'ha posat en marxa una campanya policial per combatre les conductes de risc en vianants en zones urbanes de les comarques de Girona.

El Servei Català de Trànsit coordina amb les Policies Locals aquesta acció preventiva. Durant aquests set dies es controlaran intensament tant als vianants com a la resta de vehicles que comparteixen l’espai viari urbà.

La campanya posarà especial èmfasi en la conducta dels conductors, els semàfors i els passos de vianants. Les policies estaran atentes al comportament dels conductors perquè no entorpeixin la circulació ni puguin generar perill i/o molèsties als vianants, també perquè es respecti la preferència d’aquests i es prioritzi que puguin pujar o baixar del transport públic en una parada senyalitzada.

També controlaran els semàfors i les línies de detenció pròximes a aquests perquè els conductors de vehicles no generin cap situació de perill o dubte als vianants a l’hora de creuar. Alhora es vigilarà que els vehicles que girin per entrar en una altra via concedeixin la prioritat, no es quedin aturats i no obstrueixin el pas ni facin avançaments als passos de vianants.

Més de 2.200 denúncies

En la mateixa campanya preventiva de protecció de vianants en àmbit urbà realitzada el març, es van imposar 2.238 denúncies. En un 46,7% dels casos per comportament, un 38,3% per temes relacionats amb els semàfors i un 15% en relació amb els passos de vianants.

A les comarques de Girona, enguany ha perdut la vida un vianant en carreteres. Per la seva banda, Trànsit recorda que l’any passat van morir 33 vianants a Catalunya, 14 en zona urbana i 19 a les carreteres catalanes. Des del 2010 han mort 190 vianants atropellats en zona interurbana, 11 enguany. Cal recordar que a les autopistes i les autovies està totalment prohibida la circulació de vianants.