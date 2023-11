Girona va acollir diumenge la 21a edició de la marxa del xuixo amb un total de 700 participants i amb una aportació de més de 4.000 euros. L’activitat esportiva i solidària organitzada per la Fundació Oncolliga Girona tenia l’objectiu de promoure els hàbits saludables i recaptar fons per ajudar els malalts de càncer de les comarques gironines i les seves famílies. Aquest any, el recorregut ha transcorregut per la zona de les Hortes de Santa Eugènia de la ciutat.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Palamós i Oncolliga va organitzar dissabte la primera prova solidària Oncogravel, amb 49 equips que van reunir 34.158,46 euros. Els equips estaven formats per 270 participants que van pedalar amb bicicleta per diverses pistes de la comarca.