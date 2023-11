Estudiants de Medicina i Infermeria denuncien que es quedaran sense biblioteca

Davant les previsions d’ampliació de les places de Medicina i Infermeria, la Universitat de Girona s’ha vist obligada a reestructurar els espais del Campus Centre del carrer Emili Grahit per tal de garantir els espais necessaris i així encabir tots els estudiants.

Ja fa dos anys, quan es van ampliar les places a Infermeria, es va haver de suprimir la meitat de la biblioteca per tal d’ubicar-hi diverses aules. A més, per guanyar espai, fa un any la UdG va adquirir un edifici annex amb l’objectiu de traslladar-hi l’actual biblioteca amb la previsió que estigués operativa aquest curs. La realitat, però, és que els estudiants lamenten que les obres s’estan endarrerint i no saben quan podran disposar d’aquest espai.

La situació es va agreujar fa pocs dies, quan l’alumnat va rebre un comunicat per part dels deganats d’Infermeria i Medicina, en el qual informaven que el curs vinent es quedaran sense la totalitat de la biblioteca actual. Com a solució i seguint les indicacions del Rectorat, es traslladaran les sales d’estudis a altres espais docents del Campus de la Salut. D’aquesta manera, s’alliberarà l’espai per a dues aules amb capacitat «suficient» per atendre els grups grans i mitjans tant de Medicina com Infermeria.

La notícia ha generat malestar entre els estudiants, qui admeten que ha sigut «una sorpresa» i lamenten que «amb el poc espai que hi havia, ara ens quedem sense lloc per estudiar, fer feina, ni consultar llibres». Afegeixen que com a representants dels estudiants, han proposat diverses accions com ara aprofitar aules sense espai o donar «l’empenta necessària» a les obres de l’edifici annex i si no hi ha cap altra solució han demanat que s’endarrereixi la decisió de suprimir la biblioteca com a espai d’estudi.

Per altra banda, consideren que la reducció de l’espai actual ha suposat «un gran problema», tenint en compte que a les 9 del matí la biblioteca ja està totalment ocupada i resulta «impossible trobar lloc on seure per estudiar o treballar». Tot i que s’han obert noves aules habilitades per l’estudi, manifesten que hi ha problemes en els horaris i incomoditat «d’haver d’estar pendent de saber si has de marxar o no». A més, lamenten que és una situació «molt difícil», sobretot «quan estàs estudiant i a la biblioteca comencen a entrar persones amb plànols per analitzar la zona, i molt més amb les carreres que fem, que requereixen una gran dedicació i hores d’estudi».

Fonts de la comunitat d’estudiants expliquen que s’han reunit amb el deganat de Medicina i Infermeria, on han traslladat aquestes queixes i propostes alternatives. «Han estat molt receptius amb nosaltres, ja que comparteixen la nostra opinió, però el problema ve des del Rectorat que continua amb aquesta idea fixa», lamenten.

La UdG va comprar un edifici annex l’any passat per a ubicar-hi la nova biblioteca aquest curs però encara no està habilitat

Finalment, apunten que aquesta iniciativa es tracta d’un avantprojecte que començaria al maig i consideren que encara poden «convèncer» el vicerector perquè aquest canvi no es porti a terme fins que «almenys» la nova biblioteca estigui acabada.

Suport de professorat

L’exdegà i professor de Medicina, Ramon Brugada, dona suport als estudiants i considera que «l’any passat vam perdre la meitat de la biblioteca; es va tirar pel dret sense ni valorar l’alternativa que proposàvem i ara és un despropòsit que es perdi l’altra meitat». En un fil a Twitter, en el qual també hi han donat suport altres professionals del sector de personal tècnic, gestió i d’administració i serveis (PTGAS) lamenta que hi ha 1.000 alumnes que hauran de buscar espai i és un «menyspreu» per als estudis.

Algunes d’aquestes propostes que s’havien plantejat, segons explica Brugada a aquest diari, són fer grups de pràctiques més petits que es puguin ubicar a altres aules, encara que suposi més despesa en professorat. També considera que es podria plantejar el lloguer d’espais annexos mentre les obres de l’edifici on ha d’anar la nova biblioteca no tirin endavant.

Fonts del deganat expliquen a aquest diari que estan valorant la situació des de diverses perspectives però encara no tenen una resposta definitiva.

Les Facultats del Campus de la Salut estan en ple creixement. Aquest curs han comptat amb 72 places addicionals, 60 per a Infermeria i 12, per a Medicina. En el cas d’Infermeria, l’augment s’ha produït per segon any consecutiu, ja que el curs passat ja hi havia un grup nou en horari de matins, que es va afegir als dos que ja hi havia. Enguany hi ha tres grups de primer i també tres, de segon amb la previsió que els cursos vagin creixent successivament.