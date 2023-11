Els professionals farmacèutics de Girona han assistit avui a la formació organitzada pel Departament d'Igualtat i Feminismes amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) a l'Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a Girona.

Les formacions sobre els drets sexuals i reproductius i més concretament, sobre equitat menstrual i l'ús de productes menstruals reutilitzables s'estan realitzant a tot el territori català i es preveu que arribin a 11.600 farmacèutics de tota Catalunya, a Girona es calcula que arribaran a més de 700 professionals.

El Govern distribuirà gratuïtament a través de les farmàcies, que a Girona són 358, productes menstruals reutilitzables a totes les dones i persones menstruants de Catalunya durant el primer trimestre de 2024.

L'acció "La meva regla, les meves regles, és una mesura inèdita a nivell internacional que té per objectiu garantir el dret a l'equitat menstrual. Es podrà escollir entre una copa, unes calces menstruals o compreses de tela, segons la preferència, a través d'un codi QR que es trobarà dins l'aplicació La Meva Salut. Es calcula que podran acollir-se a aquesta mesura al voltant de 2,5 milions de dones, de les quals aproximadament 254.000 són de Girona.

Acció "única al món"

"Es tracta d'una acció única al món que ens situa com a país capdavanter garantint el dret a l'accés igualitari als productes menstruals, a l'educació sobre el propi cos, i a la salut amb perspectiva de gènere", ha fet valdre la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

La consellera ha explicat que aquesta mesura permetrà, a més, "trencar els mites i tabús sobre la regla que afecten el benestar i la salut de les dones, acabar amb la pobresa menstrual, generar un estalvi a les dones i famílies i fer-ho amb un compromís clar amb el planeta, amb productes sostenibles i reutilitzables". Per això el lema d'aquesta acció és "Estalvio, cuido del planeta, em cuido", ha senyalat la consellera.

Per la seva banda, durant la seva intervenció, la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, ha destacat que "des de les oficines de farmàcia de la demarcació estem a disposició de les ciutadanes, com tradicionalment hem estat sempre, per oferir-los el nostre assessorament a l'hora d'escollir el producte que millor es pugui adaptar a les seves necessitats."