La secció tercera de l'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat d'abusar, picar i humiliar la seva fillastra de 9 anys a Molló entre el 2018 i el 2019. Entre els fets dels quals les acusacions el fan responsable hi ha maltractaments constants, insults i tocaments que li hauria fet en diverses ocasions mentre va durar la convivència entre ambdós progenitors al mateix habitatge.

Segons les acusacions, que li demanen fins a 9 anys de presó, els fets van començar el setembre de 2018 i es van allargar fins que la convivència va acabar-se, un any després. Durant aquest període de temps la nena hauria patit en diverses ocasions abusos per part del processat. La víctima no ha declarat al judici perquè s'ha aportat la seva declaració feta durant la fase d'Instrucció per evitar que hagués de tornar a declarar. El relat acusatori manté que els abusos tenien lloc durant la nit, quan l'acusat, que dormia a baix amb la mare de la nena, pujava al pis de dalt, on dormia la víctima. Amb el pretext de dutxar-se, entrava a l'habitació de la nena, es posava al llit amb ella i li feia tocaments. Llavors intentava tocar-li els genitals per dins la roba, però la menor s'hi negava i ell la insultava, segons recullen les acusacions.

La nena vivia en un clima de terror juntament amb la seva mare, segons ha explicat aquesta última durant la seva declaració. En una ocasió que la nena no volia menjar, va estampar-li el cap contra el plat, fet que li va trencar el llavi. La dona també ha explicat que l'acusat li propinava cops al cap a la víctima i l'havia intentat fer caure per les escales.

L'acusat i la mare de la víctima van tenir una relació afectiva, segons la mare, durant la qual l'home també l'hauria maltractat. Llavors estava embarassada d'una filla en comú.

La nena va explicar els fets a la seva mare l'octubre de 2020, en un punt de trobada on el pare s'havia de quedar amb la seva filla, segons estipulava la custòdia. La nena li va dir a la seva mare que no volia que la seva germana anés amb l'acusat per por que "li passés el mateix que a ella".

Ressentiment

El processat ha negat totes les acusacions i assegura que la mare ha interposat la denúncia per ressentiment, ja que "està obsessionada amb mi". Segons ha indicat, l'any que van conviure tots tres no va ser com a parella sentimental de la dona, sinó per fer-se responsable del fill que tindrien en comú, però en tot cas feien vida de "companys de pis". En tot moment "jo dormia a baix i elles dues a dalt", ha dit.

Durant els últims anys la mare ha interposat diverses denúncies per violència domèstica, de les quals, segons ha posat de manifest la defensa, algunes s'han arxivat o han sigut absolutòries. Segons l'acusat, coincidien amb els moments que li tocava tenir la seva filla a càrrec. La dona ha assegurat que tot el que ha fet ha estat per "protegir les meves filles".

L'equip de psicòlegs que ha valorat la víctima conclou que el seu relat és compatible amb unes vivències i han descartat possible suggestió o que volgués perjudicar el processat.