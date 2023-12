Banyoles donarà demà el tret de sortida al Nadal amb l’encesa de l’enllumenat, que es farà a la plaça Major a les set de la tarda i il·luminarà una cinquantena d’espais de la ciutat amb uns 350 ornaments, la majoria, reciclables, biodegradables i de baix consum. A més, l’acte inaugural comptarà amb una projecció de mappings dels instituts Josep Brugulat, Pere Alsius i Pla de l’Estany, la Fundació Estany i Mas Casadevall; i una cantada de nadales de la mà de la coral Veus de l’Estany, acompanyada d’una xocolatada popular.

La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, destaca que “aquest any hem fet una redistribució dels diferents elements de l’enllumenat per poder donar varietat a la il·luminació de Nadal, així com s’ha reforçat la il·luminació a la plaça Major o al carrer Rambla”. Pel que fa a l’horari de l’enllumenat de Nadal, fins al 22 de desembre s’encendran cada dia de dos quarts de sis de la tarda a les deu de la nit i, a partir del 23 de gener i fins al 7 de gener s’il·luminaran de dos quarts de sis de la tarda a les deu de la nit, excepte el Barri Vell, l’Avinguda Països Catalans, el carrer Llibertat, la Plaça Catalunya, les rotondes d’entrada a la ciutat, el carrer Jacint Verdaguer, el Passeig de la Indústria i el Passeig Mossèn Constans, la Plaça de les Rodes i el carrer Rambla, on s’il·luminaran de les cinc de la tarda a les dues de la matinada.

Una quarantena d'activitats

L’Ajuntament ha programat una quarantena d’activitats que s’allargaran fins al 7 de gener, amb la Fira de Nadal, la cavalcada de Reis i els Pastorets de Banyoles com a principals reclams. La Fira de Nadal es farà el cap de setmana del 16 i 17 de desembre a la plaça Major. També en destaquen les activitats organitzades per l’Associació Banyoles Comerç i Turisme. També hi haurà la Desfilada Solidària per la Marató de TV3, la proposta de fer cagar el tió amb Jordi Tonietti o la gimcana de l’Home dels Nassos, que aquest any inclourà un calendari d’advent previ.

Pel que fa a les activitats culturals, s'han programat les funcions d’Scrooge i d’Els Pastorets de Banyoles, a més de El Cant de la Sibil·la, totes amb la companyia Cor de Teatre. També en destaquen les propostes de l’Escola Municipal de Música, el concert Jazznadal amb Llibert Fortuny, Manel Camp i Mireia Farrés, a l’Auditori de l’Ateneu, el concert de Sant Esteve amb la Coral Veus de l’Estany, teatre familiar amb l’espectacle 'La nena dels pardals' o l’exposició de pessebres de Banyoles, organitzada per l’Associació de Pessebristes.

El regidor de Cultura i Festes, Miquel Cuenca, destaca que “hem fet un esforç per unificar en una sola programació totes les activitats que s’organitzen a Banyoles tant des de les diferents àrees de l’ajuntament com des de les diferents entitats de la ciutat perquè el Nadal a Banyoles és el que és gràcies a l’esforç de moltes persones”. Sota el lema ‘Viu el Nadal’, s’ha editat un llibret amb la voluntat de “recollir una programació de ciutat perquè pugui servir de paraigua de totes les iniciatives que hi ha i on tothom puguin tenir a mà totes les activitats que es faran”.