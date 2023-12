Les violacions pugen 29,5% i es registren més de 6.000 ciberdelictes en 9 mesos a les comarques de Girona

Les violacions han pujat a les comarques gironines durant els primers nous mesos de l'any. S'han denunciat 123 casos, un 29,5% més de fets que l'any anterior (95).

Els delictes sexuals totalment també pugen però de forma més sostinguda, en un 10%. La policia ha tractat 320 fets penals d'aquest tipus fins al setembre. La majoria d'aquests corresponen a l'anomenat grup "la resta de delictes contra la llibertat sexual" (197) aquí dins hi ha els abusos sexuals i d'altres figures delictives que han canviat amb l'anomenada Llei del només sí és sí.

Els delictes sexuals encara tenen una xifra negra important oculta, però les denúncies per casos d’abusos mediàtics com els dels Maristes o violacions en grup com la Manada han fet que els últims anys comenci a haver-hi menys por a l'hora d’anar a la policia i explicar uns delictes que passen en la intimitat i alguns d’ells, fins i tot són perpetrats per membre de la família.

El Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior que va del gener al setembre també mostra que el global de la criminalitat convencional ha patit una davallada del 3,4% amb un total de 1.905 fets penals. A banda de les violacions també han pujat els casos de tràfic de drogues. Se n'han registrat 438, un 26,2% més que fa un any (347). En el cas d'aquesta província aquestes dades van molt lligades al cultiu i tràfic de marihuana. Cada dia gairebé es desmantella alguna plantació o la policia, sobretot els Mossos, detenen algú per delictes contra la salut pública i el tràfic de drogues. Malauradament, aquesta pràctica ha suposat la instal·lació de grups criminals que s'hi dediquen i que sovint protagonitzen assalts entre ells, algunes vegades amb armes de foc.

L'estadística oficial també mostra que han anat a l'alça els intents d'homicidi i assassinat, hi ha hagut tres casos més que l'any passat. En concret, 16 i això ha suposat una pujada del 23,1%. Els crims, d'altra banda,da han baixat en un 33,3%, aquest delicte de sang ha baixat fins als sis casos quan el 2022 n'eren nou.

Els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries també són un delicte que segueix incrementant-se a la província. Aquest ha patit un creixement del 12,7% i ha suposat 425 fets a estudiar per la policia. En aquest tipus d'enfrontaments hi sol haver presència d'armes blanques o objectes contundents que provoquen, per tant, un risc pels implicats. En cas d'haver-hi lesions, algunes solen ser greus i fins i tot, algun d'aquests enfrontaments ha acabat amb alguna víctima mortal. Els Mossos tenen activat un dispositiu precisament que busca treure del carrer les armes blanques.

Els robatoris amb força en canvi, són una de les infraccions penals que han patit una davallada. Han baixat en un 6,5% els referents a domicilis, establiments i altres instal·lacions. En total se n'han registrat 2.619 en nou mesos. Mentre que els que fan referència només als robatoris en habitatges el decreixement és menor, d'un 4,9%. S'han denunciat 1.925 casos. Aquesta tendència a la baixa però no fa minvar l'atenció policial a aquest delicte, com va explicar en una entrevista la comissària dels Mossos i cap de la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà.

Una altra figura delictiva que comença a patir un canvi de tendència són els robatoris amb violència i intimidació. Han caigut un 1,1% i la policia ha arribat a tractar 746 casos. Aquí hi ha sobretot robatoris violents a la via pública.

Més de 6.000 ciberdelictes

El Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior també analitza des d'aquest any la cibercriminalitat. Cal destacar que ha crescut en un 16,7% fins al setembre i que els cossos policials han hagut de fer front a 6.022 ciberdelictes. La xifra l'any passat era de 5.162 denúncies.

Aquests tipus de delictes no paren de créixer i això ha provocat que els cossos policials cada cop tinguin més especialistes en aquest camp i fins i tot, s'han impulsat unitats que s'hi dediquen exclusivament.

La reina del cibercrim és i continua essent l'estafa informàtica. N'hi ha moltes variants i només en nou mesos se n'han denunciat 5.873 a la província de Girona. Això representa que cada dia se'n tractin més de 21 casos de mitjana. Aquests enganys cibernètics han pujat un 18,8%. La resta de ciberdelictes han caigut en un 32,3% en un any i se n'han tractat 149.

Tota la criminalitat -sumant la convencional i la cibernètica- tractada per la policia en aquests nous mesos a la província ha caigut en un 0,4% i s'ha arribat a la denúncia de 35.953 fets penals.