La fira de l’Avet d’Espinelves supera les expectatives

Encara no ha finalitzat la fira de l’Avet d’Espinelves i ja hi han passat entre 70.000 i 75.000 persones. El nou alcalde del municipi des de fa menys de dos mesos, Antoni Tanyà, assegura a aquest diari que l’èxit és rotund.

Tanyà fa dotze anys que té una parada d’embotits i assegura que enguany el nombre de visitants està superant totes les expectatives. «Està venint més gent, de moment el millor dia va ser dimecres; la majoria ve de la resta de Catalunya tot i que també hem vist valencians i madrilenys i, a principis de setmana, inclús hi havia francesos», explica.

Davant la previsió que la fira s’ompliria, l’Ajuntament ha habilitat més pàrquings tot i que no s’ha pogut evitar que molta gent faci mitja volta davant les llargues cues per entrar al poble o bé perquè no troba aparcament. «Hem invertit molt a renovar la fira, crèiem que necessitava un canvi i la veritat és que s’està notant», assegura. Entre altres aspectes, totes les parades són uniformes de fusta i han augmentat la il·luminació. «Aquests dos detalls donen un aire més nadalenc a la fira», matisa l’alcalde. Per altra banda, també han afegit ornamentació a les entrades del municipi i un nou jardí d’avets davant l’ajuntament.

Sense pèrdues per la sequera

Pel que fa a la sequera, l’alcalde afirma que no ha suposat cap pèrdua quant als avets. «L’any passat també n’hi havia però no suposarà cap pèrdua; els paradistes calculaven vendre’n entre 3.000 i 3.500, de moment, estic veient molta gent que marxa amb l’arbre cap a casa».

«Ens estem plantejant organitzar altres fires per promocionar més el poble, Setmana Santa seria una opció» Antoni Tanyà - Alcalde d'Espinelves

El que no té tant d’èxit és la venda de la resta de productes. «Tothom mira molt però compra poc i ho fa menys que altres anys».

Finalment, Tanyà assegura que seguiran invertint cada any per a millorar la fira i que tenen previsió d’organitzar-ne d’altres per tal de promocionar més el municipi. «Necessitem atraure més visitants per a beneficiar la restauració; no pot ser que només vinguin una setmana a l’any; és per això que ens estem plantejant fer altres esdeveniments similars per exemple per Setmana Santa».