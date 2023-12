La inversió en la millora de l’actual Trueta va créixer un 41% l’any passat

El tancament pressupostari de l’any passat de l’Institut Català de la Salut (ICS), entitat que engloba l’hospital Josep Trueta i gran part dels centres d’atenció primària de la Regió Sanitària de Girona, es va mantenir i fins i tot va pujar quasi un 1% respecte al 2021, un any que va estar molt marcat per la covid-19. Segons mostra l’anuari del 2022, la pandèmia es va continuar fent notar al primer trimestre, però a partir de la primavera es va notar un canvi de tendència i el virus ja pràcticament va desaparèixer a partir del segon semestre. A nivell econòmic, la covid-19 va deixar una despesa de quasi dotze milions, quinze menys que a l’any anterior, fet que va denotar una consolidació de la despesa pel que fa a recursos, inversions i activitat assistencial.

La incorporació de més professionals i l’increment de les quotes patronals va deixar un impacte en el capítol de personal de 6,2 milions, que suposa un increment del 2,62% respecte al 2021. En total, la despesa de personal de la Gerència Territorial a Girona va ser de 245 milions.

El capítol més destacat va ser el d’inversions. En el cas de l’hospital Josep Trueta va créixer un 41% en un any, passant de gairebé sis milions a superar els vuit milions. Cal destacar que es va fer una important despesa en millores de la infraestructura i en incorporació i renovació d’equipaments, com ara la nova àrea d’intervencionisme, el laboratori de reproducció humana assistida i les obres de millora de la planta de ginecologia i obstetrícia.

A l’espera que el futur Campus de Salut -que ha d’incloure el nou hospital Trueta- s’acabi de dissenyar, la previsió d’enguany és que la inversió del Departament de Salut cap a l’actual centre sanitari encara augmenti més, ja que s’està duent a terme una de les obres més importants dels últims anys, que permetrà ampliar els quiròfans i construir un nou hospital de dia.

Pel que fa al conjunt de la gerència, l’any passat la despesa total va superar els 10 milions, amb un increment del 40% respecte al 2021. Respecte als equipaments, es van fer gestions per aconseguir fons i ajudes europeus i estatals.

Pel que fa al capítol de béns i serveis hi va haver una davallada de sis milions d’euros, que es deu a la reducció de despesa del laboratori per la disminució de la compra de testos per a la detecció de la covid-19. En aquest sentit, la despesa va baixar de 18,5 milions a 12,5. En canvi, va pujar el material necessari per realitzar l’activitat assistencial, com ara pròtesis, material sanitari, instrumental, etc. Aquest comportament és el reflex de la recuperació de l’activitat assistencial postpandèmia.

La tendència a l’alça de la facturació a tercers dels darrers anys es va mantenir i fins i tot va incrementar. Mentre que el 2021 va ser especialment bo amb 24,8 milions, el 2022 fins i tot se supera aquesta xifra arribant als 25,9 milions, un 4,7% més.