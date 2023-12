Els Pastorets de Ripoll celebren 125 anys de representacions en català i es reivindiquen com un dels més antics de Catalunya. "En un moment en què la nostra llengua està en perill és un valor afegit tenir uns Pastorets que portin 125 anys fent-se en català i que continuïn vigents i amb força", exposa Ramon Santanach, director del muntatge. Enguany la representació presenta diverses novetats com la renovació d'alguns vestuaris i un decorat. A més, en la funció del dia 27 de desembre, quatre dels papers principals -els àngels Gabriel i Sant Miquel i els dimonis Satanàs i Llucifer- seran interpretats per dones. Els Pastorets han engegat també una campanya de recollida de signatures per rebre la Creu de Sant Jordi: "Ens la mereixem".

Els Pastorets de Ripoll fa 125 anys que es representen en català gairebé de manera ininterrompuda. Només van deixar de fer-ho en dues ocasions, durant els anys setanta i per la pandèmia de la covid-19. Aquesta trajectòria, asseguren, els avala a ser candidats a rebre la Creu de Sant Jordi. Per això, han engegat una recollida de signatures per posar en valor la seva "contribució a la cultura i a la llengua catalana", segons ha apuntat el president els Pastorets, Ramon Verdaguer, que també interpreta el personatge còmic.

Enguany la representació arriba amb diverses novetats com ara la renovació dels vestuaris dels dimonis i els pastors i també els vestits nous per als dimonis petits i els ratpenats. A més, s'ha renovat totalment el decorat del Naixement que es fa servir al final de l'espectacle. Els Pastorets de Ripoll apleguen fins a 120 persones dalt de l'escenari però en el muntatge hi participen més de 180 persones, segons ha detallat el director, Ramon Santanach. Una altra de les novetats és que amb motiu del 125è aniversari es faran quatre funcions en comptes de tres -els dies 25, 26 i 27 de desembre i el 2 de gener-.

Un altre dels fets destacats d'enguany també és que s'ha volgut donar més pes a les dones. D'aquesta manera, en una de les funcions -la del 27 de desembre-, quatre dels personatges principals -dos àngels i dos dimonis- seran interpretats per dones. Santanach ha explicat que tradicionalment el paper dels dimonis sempre l'han fet homes, mentre que el d'àngels l'han interpretat dones. "Fa uns anys vam fer una prova que tots els personatges fossin interpretats per actrius i aquest any hem volgut consolidar-ho", ha exposat. A més, en aquesta funció els cors dels dimonis i dels àngels també tindran un 90% de presència femenina.

Els Pastorets de Ripoll estan molt arrelats a la ciutat i en un mateix escenari poden pujar-hi tres generacions d'una mateixa família com succeirà enguany amb una besàvia, una àvia i una besneta. Una de les participants més veteranes és la Teresina Maideu, assessora musical i pianista que tocarà en directe durant la representació. El seu pare ja ho feia i ella, de petita, sempre l'acompanyava. "Per mi els pastorets de Ripoll són els més importants, no només de Catalunya, sinó de tot el món", explica emocionada.

125 anys d'història i una aspiració

Els orígens d'aquests Pastorets es remunten el 1880 quan es van encarregar a dos olotins, Antoni Molins i Ignasió Rubió, que van crear 'El nacimiento del salvador o la redención del esclavo' en format de sarsuela pastoril en vers. Primer es van estrenar en castellà el 1886 i uns anys més tard, el 1898, ja es van fer en català gràcies a la traducció del vicari de la Parròquia de Ripoll, mossèn Josep Parer. Una efemèride que ara volen reivindicar amb la petició d'entrar a la llista d'aspirants a la Creu de Sant Jordi. Durant els dies de les funcions recolliran signatures per aconseguir suporta a la possible candidatura.