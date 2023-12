El recentment remodelat espai del circuit de Banyoles Slot serà aquest cap de setmana dels dies 16 i 17 de desembre l'escenari de les 12 hores d'Slot 2023-Memorial Joan Llach. A més, la competició tindrà un caràcter solidari. Per aquest motiu, qui vulgui es podrà apropar al circuit, ubicat al Passeig de la Puda, 14 de Banyoles, i fer una volta solidària a favor de la present edició de la Marató de TV3. La prova, que reunirà als més destacats especialistes, és organitzada per Banyoles Slot i compta amb el suport de l'Ajuntament de Banyoles, la Fundació Lluís Coromina i el Consell Esportiu del Pla de l'Estany.

Aquest any la prova té un rècord de participació: concretament hi prendran part 22 equips procedents de diversos punts de Catalunya. S'estrenarà la pista Scaleauto de 47 metres de corda i, a més, el local estarà obert durant tot el cap de setmana per poder col·laborar amb la Marató en els diferents circuits Scalextric d'iniciació. Les dues curses de 12 hores, una dissabte i l'altra diumenge, es faran de les 9 del matí a les 9 de la nit. Les decoracions dels cotxes que competiran estan fetes pels escolars de la comarca que han participat en el concurs convocat per a Banyoles Slot. Igualment, hi haurà presència de pilots de primer nivell com Pau Navarro, Santi Navarro, Francesc Gutiérez i Xavi Piña. Aquest últim deixarà exposat davant del local de l'entitat el seu espectacular Lancia Stratos.