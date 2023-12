Creu Roja Joventut alerta que a dues setmanes del tancament de la 31a Campanya de Joguines de les comarques gironines encara necessita prop de 1.200 joguets per cobrir la demanda a la demarcació i repartir-les entre 2.420 infants en situació de vulnerabilitat atesos per l'entitat. Especialment, calen joguines per a infants de més de 9 anys i per als més petits d’entre 0 a 3 anys. Per als infants de més de 9 anys, es recomana donar material esportiu, joguines d’estratègia, jocs de taula interactius i llibres. Per als més petits es recomana la donació de jocs i joguines que promoguin l’experimentació i l’estimulació sensorial i que no continguin peces petites desmuntables que puguin ser perilloses.

L'entitat alerta que la crisi derivada de la inflació de preus ha empitjorat la situació de moltes famílies que tenen greus dificultats per atendre les seves necessitats més bàsiques. Això, de retruc, fa que es prioritzin els productes de primera necessitat i el "dret de joc" dels infants passi a un segon terme. Per això, fan una crida a empreses, comerços i ciutadania a col·laborar a través de la donació de joguines i, especialment, d'aportacions econòmiques que faciliten l'adquisició directa dels joguets més demandats segons les edats.