Dos dels trams de carretera més perillosos de Catalunya són a les comarques de Girona. Aquesta és una de les conclusions l'estudi EuroRAP que analitza un any més l’accidentalitat a la xarxa viària catalana. L'estudi posa focus en els deu trams més perillosos, en el trienni 2020-2022.

El cinquè tram més perillós de Catalunya -el primer dels gironins- és el que transcórrer per la GI-641. Una via del Baix Empordà i és la carretera que uneix Torroella de Montgrí - a l'enllaç de la C-31- amb l'Estartit. Aquest és un tram on hi ha "alt risc" de patir un accident greu o mortal, segons l'EuroRAP. Es tracta de 5,5 quilòmetres de carretera i on de mitjana anual hi ha 1 accident amb morts i/o ferits greus. Aquí cada dia hi circulen de mitjana 7.915 vehicles. Aquesta via va especialment carregada a l'estiu, ja que va fins a l'Estartit, una destinació turística per excel·lència d'aquesta zona.

L'altre tram de via gironina on hi ha perill alt d'accident greu o mort és la C-63. El tram més perillós ocupa la sisena posició del top 10 de Catalunya -repeteix en el llistat- és el que va des de l'enllaç de la GI-680 a Lloret de Mar -des de l'enllaç de les GI-680- i fins a Vidreres, on es condueix cap a la C-35. Són 11,3 quilòmetres on hi ha cada any tres accidents de trànsit amb morts i ferits greus de mitjana anual. L'informe considera que hi ha un risc "alt" de patir un accident greu o mortal i cada dia hi passen 12.025 vehicles de mitjana. És una carretera que malauradament és coneguda per la seva sinistralitat i de fet, s'hi han fet actuacions i obres per minimitzar els perills de la via i també hi ha més remodelacions previstes. Els Mossos fa un parell d'anys van fer un pla específic amb els agents de Trànsit per intentar fer baixar la sinistralitat.

Baixen els accidents greus i mortals

Aquest dilluns s'han presentat a Barcelona el mapa de risc EuroRAP i aquest compta amb la participació del RACC, el Servei Català de Trànsit, el departament de Territori i la Diputació de Barcelona.

Els quilòmetres de risc “alt” i “molt alt” representen el 24% de la xarxa viària catalana. I cal dir que el nou estudi mostra que els quilòmetres amb un índex de risc “baix” i “molt baix” creixen 7 punts percentuals, passant del 53% al 60% i els trams amb risc “mitjà” baixen i representen el 16% de la xarxa. Tarragona és l’única demarcació on augmenta el nombre de quilòmetres amb risc “alt” i “molt alt”, però Lleida té el percentatge més elevat. A Girona disminueixen els quilòmetres amb risc “alt” i “molt alt” cauen en un punt i són el 21%.

Aquest any, 795 quilòmetres tenen un risc igual a zero, en el cas de Girona hi ha tres trams de carreteres. Dos d'ells repeteixen de l'informe anterior i són la variant de Figueres que transcorre per l'N-II -un tram d'11,5 quilòmetres- per via convencional; el segon és l'A-26 des del seu inici a Besalú i fins a la variant d'Olot, per tant, són 19,7 quilòmetres de via desdoblada.

Aquests dos trams ocupen els llocs número tres i quatre del llistat dels 10 trams amb menys risc de patir un accident de Catalunya. L'altre tram que s'ha inclòs en el llistat en aquest nou informe és el de l'N-154 que connecta Puigcerdà amb Llívia i ocupa el vuitè lloc del llistat català. Un tram de 6,1 quilòmetres on el risc és molt baix. Aquesta via és convencional. L'Eurorap destaca que el risc de patir un accident greu o mortal en una carretera convencional és quatre cops més alt que en una carretera desdoblada.

Alerta camions

L'estudi EuroRAP també analitza els trams amb més accidents de vehicles pesants per quilòmetre. Aquí apareix per primer cop la carretera C-65 entre Cassà de la Selva i Girona. Figura com el cinquè tram de més concentració d'accidents de vehicles de camions de Catalunya. Aquí segons l'informe hi circulen de mitjana 23.833 vehicles en un tram de només 8,8 quilòmetres que van des de l'enllaç de la C-25 / AP-7 a Cassà fins a l'enllaç de l'AP-7 i l'N-II a Girona. En aquest tram el 40% dels accidents són amb vehicles pesants i d'aquests 0,08 tenen un mort i/o ferit greu.

D'altra banda, cap dels deu trams en més accidents de moto i ciclomotor pertany a les comarques de Girona.

Més accidents amb bicicletes

Com a novetat d'aquest Eurorap hi ha una anàlisi dels trams amb més accidents amb bicicletes. L'informe destaca que des de l’any 2012 els accidents amb bicicletes implicades han mantingut una tendència a l’alça, amb un increment del 75% al llarg de la dècada. Tot i això, l’any 2022 hi ha hagut un petit descens, però els accidents amb morts o ferits greus han augmentat. Dels 10 trams amb més accidents de bicicleta de Catalunya n'hi ha un de la província de Girona. Ocupa el novè lloc del llistat i correspon la carretera comarcal GI-610 en el tram que va de Roses fins a Vilajuïga. Són 9,5 quilòmetres on circulen de mitjana 5.943 vehicles al dia i que la totalitat dels sinistres registrats han correspost a ciclistes. A l'any hi ha de mitjana 0,07 morts i ferits greus en accidents en aquest tram de via.

L’estudi EuroRAP ha analitzat 6.373 quilòmetres de la xarxa viària catalana (carreteres interurbanes i travesseres), que representen el 53% del total (12.064 km). Aquesta xarxa es divideix en 428 trams sota estudi.A la xarxa analitzada per EuroRAP hi circula el 92% de la mobilitat total per carretera de Catalunya.