El Departament de Territori ha licitat les obres de millora de la carretera C-63 a Vidreres per 6 milions d'euros. El projecte preveu la construcció de diverses rotondes entre Vidreres i Lloret de Mar amb alguns passos de vianants per garantir la seguretat de la via, on s'hi acumulen diversos accidents de trànsit. També es farà un carril central de gir i es col·locarà un separador al mig per diferenciar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir el risc de patir un xoc frontal, ja que aquesta carretera acumula diversos accidents de trànsit d'aquest tipus. El Departament de Territori s'havia compromés en licitar les obres la tardor del 2022, després de diverses queixes de l'alcalde de Vidreres per la perillositat de la via.

Després de diversos retards en el calendari previst, el Departament de Territori ha licitat les obres de millora de la C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar. Aquest projecte preveu construir diverses rotondes al llarg de 3,5 km que suprimeixin els accessos que hi ha actualment a Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva Park. Es tracta de tres urbanitzacions que compten amb girs a l'esquerra i suposen un risc per a la sinistralitat. A més, en el cas de Puigventós hi ha una rotonda partida en què els vehicles que van a Vidreres o Lloret poden passar pel mig sense haver de cedir el pas. Ara, les obres acabaran de tancar-la i tothom haurà de fer el giratori. A més, es farà un carril central de gir en la intersecció d'Aiguaviva Park, al km 6,7. Per altra banda, se suprimeixen els trams d'avançament i es milloraran els accessos amb girs a la dreta per facilitar la conducció. A més, hi haurà un separador central que consistirà en una zona zebrejada amb un doble ressalt i una línia de captafars per afavorir la visibilitat. D’altra banda, s’implantaran nous passos per a vianants a l’entorn dels giratoris de Terrafortuna i d’Aiguaviva Park i es millorarà el ferm, la senyalització horitzontal i vertical i les barreres de seguretat. També a la C-63, al terme de Lloret de Mar, el Departament ha finalitzat les obres per a millorar la seguretat viària a l’accés a la urbanització dels Pinars. Els treballs, amb un pressupost de prop de 600.000 euros, han consistit en la millora de la visibilitat i la construcció d’un carril central per a girs a l’esquerra. També es faciliten els canvis de sentit i les incorporacions i sortides a la dreta.