Els pagesos del Ripollès han anunciat que mantindran un dia més el tall a la carretera C-58 al Coll d'Ares i la seva idea és quedar-s'hi fins dijous. Un dels integrants de Revolta Pagesa, Enric Cabana, ha explicat que troben una "presa de pèl" que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, no s'hagi presentat a la reunió que estan celebrant aquest dimarts a la tarda. Cabana diu que estan "ferms" i que "aguantaran" fins que faci falta.

Una cinquantena de pagesos tallen des d'aquest matí la C-58 al coll d'Ares (Ripollès). Diversos tractors entravessats, una desena de blocs de palla i alguns arbres a terra impedeixen el pas de camions per aquesta via. "Els canvis s'han de forçar ja, ens han portat a una situació límit", avisa Jordi Juanola, un pagès i ramader de Rocabruna (Ripollès). Segons ha explicat a l'ACN, amb les últimes mobilitzacions han percebut un canvi en la consciència col·lectiva cap a ells. "Potser d'ara endavant no ens haurem de mobilitzar els pagesos sols, sinó que serà la societat catalana qui pressioni la Conselleria perquè es mogui", ha dit. Asseguren que mantindran el tall almenys fins a la reunió d'aquesta tarda entre pagesos i la Conselleria.

Al voltant de les vuit del matí els pagesos del Ripollès han tallat el pas fronterer del Coll d'Ares per fer sentir la seva veu "davant de les administracions catalanes, estatals i europees". Els pagesos han tallat la carretera C-58 amb els tractors, blocs de palla i arbres. "L'hora és greu i ja no podem esperar més. Volem que la conselleria comenci a treballar ja per posar-hi solucions", ha explicat a l'ACN el pagès i ramader Jordi Juanola. També ho creu Enric Cabana, pagès de Ripoll, que critica que "no pot ser que ens vagin venent fum". "Ha arribat el moment de dir prou i volem solucions ja, estem al límit", lamenta.

Un altre dels pagesos que s'ha sumat a la protesta a Coll d'Ares és en Joan Miret, de Llanars. Diu que durant molt temps l'únic que han aconseguit de les reunions amb les administracions són "galledes de fum" que, un cop arribes a casa, es converteixen en "galledes buides". Per això, reclamen "acords en ferm". "O s'hi posen de veritat o anirem tallant carreteres perquè és l'única manera que tenim de fer-nos escoltar", avisa aquest pagès, que també creu que és important que la societat civil "obri els ulls" i es posi al costat del primer sector.

Els pagesos ripollesos reclamen, entre d'altres, mesures "efectives" per pal·liar els efectes de la sequera; una reducció de la burocràcia; mesures de gestió i control dels danys que provoca la fauna salvatge; i també una PAC "orientada al foment de la pagesia europea i a la sobirania alimentària". "No pot ser que tot sigui fum, fum fum, i no rebem res", lamenta Enric Cabana.

Els pagesos concentrats al Coll d'Ares asseguren que mantindran la mobilització almenys fins que sàpiguen com ha anat la reunió d'aquesta tarda amb la conselleria. "Estem forts i valents per aguantar el que calgui", avisen. De fet, asseguren que hi ha unes "exigències bàsiques" i, si no es compleixen, "no marxaran". En concret, demanen que els acords als quals van arribar la setmana passada amb la conselleria es converteixin en un acord de govern perquè siguin d'obligat compliment; que la conselleria d'Acció Climàtica torni a dir-se departament d'Agricultura; i també que es faci efectiu el cessament del director de l'ACA, Samuel Reyes, i de Jordi Molist, director de l'àrea d'abastament de l'ACA.

Suport dels pagesos de la Catalunya Nord

El tall del Coll d'Ares d'aquest dimarts ha comptat també, com en d'altres ocasions, amb el suport dels pagesos de la Catalunya Nord. En Sebastià és ramader del Vallespir i ha decidit acudir al tall de carretera juntament amb els seus companys de professió del Ripollès. "És molt important ser aquí avui per solidaritat perquè nosaltres també som catalans", ha explicat. De fet, ha dit que la manera de treballar d'uns i altres és molt similar, ja que tots fan agricultura i ramaderia de muntanya. "Els problemes que tenim a França són els mateixos que hi ha a Catalunya", explica, tot afegint que veu molt important que la ciutadania "prengui consciència de la importància de l'agricultura" perquè, segons ell, "sense agricultura no hi ha res".

Malgrat que el tall no ha tingut gaire afectació en els camions, algun transportista sí que s'ha quedat atrapat sense poder passar el Coll d'Ares. És el cas de l'Olivier, un transportista que anava de camí a Marsella. Ha decidit anar pel Coll d'Ares per evitar passar pel Pertús pensant-se que no hi hauria cap protesta i s'ha trobat la carretera tallada. Amb tot, Olivier es mostra comprensiu amb les protestes dels pagesos i les considera "legítimes".