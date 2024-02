Els pagesos gironins han decidit allargar les protestes fins dijous a l'AP-7 i l'N-II al seu pas per Pontós, a l'Alt Empordà, i a la C-58 al Coll d'Ares, al Ripollès. La reunió que han mantingut aquest dimarts a la tarda representants de la plataforma Revolta Pagesa i del Govern de la Generalitat no ha donat "els resultats esperats" i en les assemblees posteriors els manifestants han decidit continuar endavant amb les seves reivindicacions. Els pagesos han lamentat que la reunió no ha comptat amb la presència del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que ha al·legat motius personals. Els concentrats als talls de les carreteres reclamen resultats concrets.

Aquest dimecres al matí continuen tallades a les comarques gironines:

L'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls

L'N-II entre Bàscara i Vilamalla

L'N-152 a Puigcerdà

"Menystinguts"

Un dels membres de Revolta Pagesa ha anunciat que volen resultats concrets de les primeres negociacions que havien obert. Uns resultats que s’haurien d’haver aconseguit en la reunió pactada aquest dimarts però on no hi ha assistit el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort. Segons els membres d’aquest moviment, el titular d’Acció Climàtica s’ha excusat per “motius personals”. Malgrat tot, se senten “menystinguts” per l’executiu català i demanen que se’ls escoltin.

Mentrestant, dimarts a la tarda es va organitzar un concert enmig de l’autopista. Després de dinar, els pagesos van deixar espai en tota la calçada i van fer entrar un tractor amb un remolc que s’ha convertit en l’escenari improvisat per l’orquestra Di-versiones i el grup Pelukass.

Sobre les sis de la tarda, la banda de Calonge va pujar dalt de l’escenari per versionar alguns dels temes més festius de les últimes dècades. El concert va servir com a revulsiu per a molts dels manifestants, que van ballar al ritme de l’orquestra.

Una distracció que va ajudara entrar en calor en un ambient més fred que les protestes anteriors amb temperatures inferiors i una tramuntana que no va donar treva des de mig matí. Malgrat tot, els organitzadors asseguren que els queden “moltes forces” per tirar endavant amb la protesta fins el dijous.