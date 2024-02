Protecció Civil ha tancat la fase d'alerta del pla d'emergències per ventades Ventcat un cop ha remès un episodi que ha registrat ratxes de fins a 171 quilòmetres per hora a Portbou (Alt Empordà). Altres registres destacats han estat el del pantà de Darnius-Boadella (Alt Empordà), amb 110,2 quilòmetres per hora, el del Santuari de Queralt, a Berga, amb 108, el de Mas de Barberans (Montsià), amb 105,8, el de la muntanya de Puig Sesolles (Vallès Oriental), amb 101,9 o el de Das (Cerdanya), amb 100,1. El telèfon d’emergències 112 ha rebut 99 trucades per 66 incidents, majoritàriament per risc estructural i afectacions de trànsit i obstacles. Per comarques, Baix Empordà (36%), Alt Empordà (14%) i Gironès (10%) són les que n'han generat més.

Les ratxes fortes de vent han afectat ahir dimarts i avui dimecres principalment el nord i l'extrem sud del país. Les de component nord, que han superat els 90 quilòmetres per hora, han afectat sobretot les comarques del Pirineu, Prepirineu, Alt i Baix Empordà. A més de la costa de Girona i la zona del Pirineu, les ratxes fortes de vent s'han produït també a l'extrem sud del país, concretament a les comarques del Montsià, Baix Ebre i Baix Camp.

Els Bombers han rebut, des de la una de la matinada i fins a les set d'aquesta tarda, 59 avisos relacionats amb l'episodi de vent. La majoria s'han concentrat a les comarques gironines, d'on n'han sortit 52. Gran part dels avisos han estat per retirar arbres o elements no estructurals de la via pública i segons Protecció Civil no n'hi ha hagut cap de greu.

El Servei Català de Trànsit informa que des d'ahir l'N-260 està tallada a Portbou perquè la continuació de la carretera a França (D-914) es manté tallada per vent fort.