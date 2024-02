Tres trams de l’N-260 gironina són dels que tenen més risc d’accident a Catalunya

Les comarques de Girona compten amb tres trams on el risc de patir un accident de trànsit greu és mitjà-alt. Tots tres són de l’N-260 en el seu pas per aquesta província catalana.

Aquest és el resultat que ha revelat l’estudi EuroRAP Espanya que avalua el nivell de risc a les vies que formen la Xarxa de Carreteres de l’Estat (RCE) amb les dades més recents. En el cas de Catalunya hi ha vuit trams que apareixen al llistat dels de més risc i tres són gironins. Tots ells presenten un risc mitjà alt.

Un és la collada de Toses, un tram de 62,2 quilòmetres de longitud de la Nacional 260 que va de Ripoll a Puigcerdà. En aquest trajecte hi circulen cada dia 2.342 vehicles i de mitjana, hi ha 11 accidents de trànsit cada any. D’aquests, un sol ser mortal i 12 amb ferits greus.

L’altre tram de l’N-260 que l’estudi considera de risc és el que comença a la frontera i que uneix Portbou amb Figueres: 36 quilòmetres de trajecte. Aquí de mitjana hi ha 13 accidents de trànsit greus que acaben amb tres morts i 15 ferits de gravetat. Hi circulen anualment de mitjana uns 6.194 vehicles.

El trajecte d’N-260 que uneix Puigcerdà amb Bellver de Cerdanya també es considera un que acumula un perill alt - mitjà de patir un sinistre viari de gravetat. Cada any hi circulen de mitjana 5.154 vehicles en els 14,4 quilòmetres de tram. Aquí hi ha de mitjana sis accidents amb víctimes a l’any. Que acaben amb nou ferits greus i un mort.

L’informe analitza 25.100 quilòmetres de carreteres de l’Estat i en 1.836 quilòmetres hi ha risc elevat de perill

L’informe analitza 25.100 quilòmetres de carreteres de l’Estat i la relació amb les dades d’accidentalitat entre el 2019 i el 2021. El document del RACE mostra un risc elevat de perillositat (mitjà-alt i alt) en 1.836 quilòmetres, fet que suposa un 8,2% del total. La majoria dels trams perillosos, com és el cas dels gironins, fan referència a una carretera convencional, de calçada única, amb interseccions al mateix nivell on circulen menys de 10.000 vehicles al dia.

8 trams «negres»

En total, l’informe EuroRAP en què participa el RACE ha localitzat un total de 48 trams de Risc Elevat a les carreteres espanyoles, dels quals vuit són trams «negres», considerats de risc alt per a la seguretat dels seus usuaris. Per la seva banda, hi ha 40 trams més considerats «Vermells» de risc mitjà-alt, aquí hi ha els tres gironins. L’N-634 a Cantàbria és la carretera amb més risc per patir un sinistre viari greu de tot l’Estat. Per comunitats autònomes, La Rioja és la comunitat autònoma que presenta una proporció més gran de carreteres considerades de risc elevat, amb el 17,2% de vies, seguida de Catalunya amb el 12,6 %. Hi ha dos trams preocupants perquè ja repeteixen des del 2018 en aquest informe: l’N-340 a Granada -entre els quilòmetres 296,4 i 312,9- i el de l’N-345 a la província de Múrcia -entre els quilòmetres 0 i 7,2-.