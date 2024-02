El bisbe electe, Octavi Vilà, ha adreçat un missatge de salutació a l’Església de Girona, a través d’on assegura que «cridat pel papa Francesc, vinc a Girona disposat a fer front al present amb coratge i treballar envers el futur amb esperança, juntament amb tots i cadascun de vosaltres» i assenyala que «vinc a Girona per viure amb vosaltres la nostra fe, la fe que compartim, la que ens fa dir a Déu Pare i ens fa germans en Jesucrist», així com també «per compartir amb vosaltres l’esperança i per practicar amb vosaltres la caritat». En aquest sentit, afegeix que «l’Església ha de mostrar la seva fe en obres concretes per tal de donar esperança als qui o bé l’han perduda o bé estan en camí de perdre-la, defraudats per una societat que no vetlla per tots i n’oblida a alguns, precisament als qui estan més necessitats d’atenció, siguin de casa o vinguin de lluny».

També subratlla que «cert que són moltes les dificultats a les que s’enfronta l’Església avui, i per tant també l’Església de Girona, però hem de viure la nostra fe com un vertader regal que Déu ens ha fet, un regal que ens ha de moure a viure-la de manera coherent, defugint i evitant qualsevol escàndol que tant de mal fa a la nostra societat i sobretot a la mateixa Església». A més, assegura que «la fe no és quelcom per a viure tot just quan ens reunim a l’entorn de la taula de la Paraula i la de l’Eucaristia» sinó que «la fe ha de ser present, l’hem de fer present, en cada moment de la nostra vida, en els bons i en els dolents», sempre «proposant, mai imposant».

Vilà assenyala que «vinc a Girona per servir la vostra Església, que ara és ja també la meva» i confessa que «ho faig conscient de les meves febleses tant físiques com morals, com escriu sant Benet a la Regla, convençut de que si no caminem tots junts res no podrem assolir, cert de que em cal la vostra pregària, el vostre consell i el vostre ajut per a conèixer més de prop què vol Déu de nosaltres i què vol que aportem com a Església de Girona al conjunt de l’Església i al món».

El fins ara abat de Poblet assegura que «vinc a la vostra terra, que és ara la meva terra, des d’un monestir símbol espiritual i cultural per a Catalunya, vers un país ben arrelat en la nostra història i en la nostra identitat amb una personalitat definida i que és alhora terra d’acollida per a tants». Confessa que «ho faig conscient de les meves febleses tant físiques com morals, com escriu sant Benet a la Regla, convençut de que si no caminem tots junts res no podrem assolir» i assegura que «em cal la vostra pregària, el vostre consell i el vostre ajut per a conèixer més de prop què vol Déu de nosaltres i què vol que aportem com a Església de Girona al conjunt de l’Església i al món». El nou bisbe de Girona tanca la seva salutació «amb tot el meu afecte i estima per a tots els qui viviu en aquestes terres» i demana ser acceptat «com un més de vosaltres, com un gironí més». I afegeix una petició final: «Al poble de Déu que peregrina a Girona us demano que no us oblideu de pregar per mi com jo ho faig ja per vosaltres».