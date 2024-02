A poques hores de conèixer oficialment el nom del nou bisbe de Girona (la roda de premsa s’ha convocat per demà a les dotze del migdia), el portal d’informació religiosa «Religión Digital» ha difós aquest vespre el nom del que, asseguren, serà el nou bisbe de Girona. Es tracta de l’abat de Poblet, Octavi Vilà, que ocuparia la seu vacant des del 31 de març del 2022, quan va morir el bisbe emèrit, Francesc Pardo (abans, al juny del 2021, ja havia presentat la renúncia al càrrec en complir els 75 anys). El Bisbat de Girona, però, no ha volgut confirmar ni desmentir la informació. Tampoc ho han fet de l’arquebisbat de Tarragona, quan aquest diari s’hi ha posat en contacte.

Si demà es confirma, es tractaria d’un nomenament poc habitual, ja que no és gaire freqüent que un monjo, i a més cistercenc, lideri una diòcesi a Espanya.

Tot i que la designació s’ha mantingut en secret fins al final, les alarmes van saltar amb una doble convocatòria de premsa simultània. D’una banda a Girona, amb una compareixença de l’administrador diocesà, Lluís Suñer, «per a donar a conèixer un fet rellevant per a la diòcesi de Girona», i una altra a Poblet «per un tema relacionat amb el Monestir», on hi han de participar el mateix Octavi Vilà i l’arquebisbe de Tarragona, el gironí Joan Planellas.

Octavi Vilà va néixer a Tarragona l’any 1961. Va vestir l’hàbit cistercenc el 2006 i és l’abat del monestir de Poblet des del 3 de desembre de 2015. És llicenciat en Geografia i Història i diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. Té un postgrau en Noves Tecnologies de la Informació per la Universitat Politècnica de Catalunya i en Gestió Cultural per la Universitat Pompeu Fabra. Va ser secretari i vicepresident de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus i secretari de la Germandat de Poblet, a més de secretari del Patronat de Poblet. La designació d’Octavi Vilà obligaria, a més, a elegir-li successor.

Dos anys d’especulacions

Després de mesos de ternes d’anada i tornada, rumors, travesses i silenci, Girona per fi tindrà bisbe. El papa Francesc va proposar formalment el candidat a nou bisbe de Girona l'octubre de l'any passat. El pontífex va signar l'acceptació donant el vist-i-plau al nom que se li va fer arribar i només quedava pendent que la persona acceptés el càrrec.

El juliol passat el papa Francesc va nomenar el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, nou titular de la diòcesi de Tortosa. En la roda de premsa de presentació del nou càrrec, el cardenal Joan Josep Omella reconeixia certa sorpresa per l'endarreriment en el nomenament del nou bisbe de Girona, però assegurava que aquest fet no suposava un «tractament punitiu» per part de la Santa Seu.