Recerca nocturna al Ripollès, a la zona de Vallter. Els Bombers van rebre l'avís poc després de dos quarts de nou de la nit d'aquest diumenge que hi havia quatre persones que s'havien perdut per la zona del Torrent de la Coma de l'Orri, en terme municipal de Setcases. En un dia que havia nevat fort i també hi havia hagut torb.

Nevada en diferents municipis gironins Els excursionistes van manifestar al 112 que estaven desorientats i van explicar als Bombers que no podien seguir el camí. Els efectius d'emergències hi van poder contactar i els van poder facilitar les coordenades de la seva posició. Un cop confirmades les coordenades, van mobilitzar quatre dotacions terrestres dels especialistes en rescats (GRAE) que es van desplaçar fins a la zona del Pirineu gironí. Entre els efectius, hi havia membres dels GRAE de les tres seus que té Bombers de la Generalitat i una dotació de suport. Els especialistes en rescats van calçar-se les raquetes de neu i van anar caminant per un barranc fins a trobar els excursionistes. Aquests d'entrada presentaven un bon estat de salut i van poder seguir el camí a peu amb els Bombers. Els van portar fins als seus vehicles i on els esperaven els sanitaris del SEM. Quan passaven tres minuts de les dues de la matinada d'aquest dilluns, els sanitaris els han pogut fer una revisió i han certificat que estaven bé de salut. Amb això, els excursionistes han pogut retornar cap a casa amb els seus vehicles sans i estalvis. Mentre que els Bombers han donar el servei per finalitzat i han retornat als parcs cap a un quart i cinc de tres de la matinada.