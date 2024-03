Yolanda Mendo ha estat proclamada aquest dilluns com a nova alcaldessa de Guils de Cerdanya, després d'aprovar-se en un ple extraordinari una moció de censura contra el seu antecessor en el càrrec, Toni Trilles, per quatre vots a favor i tres en contra. A la sessió, la primera edil ha acusat de "mala gestió" al fins ara equip de govern, tant en temes econòmics com en el tracte a diversos treballadors municipals. En aquest sentit, ha afirmat que la manca de secretària ha deixat "paralitzat" el consistori. Per la seva banda, Trilles ha dit que s'ha traspassat una "línia vermella" per aconseguir estar al govern. Una regidora del seu grup, Irene Vidal, ha afegit que no veu "ètica" la mesura, que arriba nou mesos després de l'inici del mandat.

La moció de censura que s'ha aprovat aquest dilluns es va registrar el 19 de febrer passat pels grups de Junts per Guils i Escoltem. La sessió plenària ha estat seguida per diversos veïns de la localitat, sense incidents però amb alguns moments de tensió que han fet visible la divisió d'opinions que hi ha entre ells. La nova alcaldessa anava de número tres a la llista dels juntaires, formació que va guanyar les eleccions municipals del 28-M però que va empatar a tres regidors amb Unim Guils, vinculada a Esquerra Republicana. Mentre, l'edil d'Escoltem, Javier Maldonado, havia pactat amb Unim per investir Trilles però va ser destituït al gener com a regidor. Junts i Escoltem presenten una moció de censura contra l'alcalde de Guils de Cerdanya, Toni Trilles