Més d’onze socis europeus de salut i investigació sumen esforços per promoure la prevenció del càncer de mama en el projecte ELISAH (European Linkage of Initiative from Science to Action in Health). El consorci internacional ha rebut finançament de la Comissió Europea per a disminuir l’impacte del càncer de mama abordant els factors de risc modificables de la malaltia.

El càncer de mama continua sent un important desafiament de salut global. El 2020, independentment del gènere, el càncer de mama va ocupar el primer lloc com el càncer més diagnosticat a tot el món, representant l’11,9% dels casos. Durant aquest any, es van informar més de 2,2 milions de casos nous a tot el món, i més de mig milió de casos només a Europa, la qual cosa va resultar en 684.996 morts. Només el 5-10% de tots els casos de càncer de mama són causats per trastorns genètics, mentre que el 90-95% restant està relacionat amb factors ambientals i d’estil de vida. Per aquesta raó, el projecte europeu ELISAH se centra a estudiar col·lectivament la contaminació ambiental, l’entorn construït, la nutrició poc saludable, la falta d’activitat física i el consum d’alcohol i tabac. El consorci reuneix un grup divers amb expertesa en els àmbits de l’epidemiologia, clínica, estadística, salut pública, psicologia, medicina i enginyeria. Membres de diverses disciplines farà intervencions que s’adaptaran a regions específiques A Girona, hi participa el grup de recerca en Epidemiologia Descriptiva, Genètica i Prevenció del Càncer, de l’Institut Català d’Oncologia i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), que lidera el Dr. Rafael Marcos-Gragera. Aquesta col·laboració està dissenyada per abordar la naturalesa multifacètica del càncer de mama, tenint en compte les fortes interrelacions entre els factors de risc. El projecte, de 2 anys de durada, té com a objectiu oferir polítiques i intervencions mèdiques ben informades, i en línia amb els principis establerts en el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer. Estructurat en dues fases diferents, el projecte ELISAH comença amb una anàlisi exhaustiva dels plans nacionals de càncer, les taxes de càncer de mama i la distribució dels factors de risc. La segona fase consistirà a dissenyar intervencions innovadores i accions per superar les limitacions actuals en la prevenció del càncer de mama.