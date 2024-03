Ensurt aquesta matinada a una empresa càrnia de Les Preses. Un treballador ha patit un accident laboral que ha fet mobilitzar els Bombers.

El succés ha tingut lloc cap a dos quarts de dues en una empresa ubicada al carretera Santa Coloma de la població. L'empleat estava treballant amb una màquina de pastar i per causes que es desconeixen, se li ha quedat atrapada la mà.

Com que no podia alliberar-se, s'han mobilitzat els Bombers amb dues dotacions fins aquest punt de la Garrotxa. Els efectius d'emergències han utilitzat una eina anomenada separador i han realitzat com una mena d'excarceració, indiquen des del cos d'emergències.

L'han pogut alliberar i tot i que l'home no presentava ferida oberta, sí una possible fractura. Els sanitaris del SEM s'han fet càrrec del ferit i l'ha evacuat a l'hospital comarcal d'Olot per treactar-lo.