El sector de les piscines de Girona demana poder omplir-les amb aigua de l'Ebre i anuncia que emprendrà "totes aquelles accions necessàries i oportunes" si continuen les restriccions. Les empreses agrupades sota el grup Hydrosud -a les comarques gironines n'hi ha una quinzena- veuen "incomprensible" que les mesures per pal·liar la sequera se centrin en la prohibició d'emplenar o construir piscines i critiquen que l'administració "impedeixi" portar tancs d'aigua dolça d'altres "zones o països" que no es trobin en emergència. A més, asseguren que la decisió d'alguns ajuntaments com el de Palafrugell de denegar noves llicències per fer piscines és totalment "arbitrària" i veuen una "temeritat" que el Govern ho avali.

El grup Hydrosud és una xarxa europea que aplega les empreses independents del sector de la piscina. Té presència a França, Bèlgica, Portugal i a l'Estat la seva seu es troba a Agullana, a l'Alt Empordà. Representa 63 punts de venda arreu del territori espanyol, dels quals tretze es troben a les comarques gironines.

Les empreses del sector afirmen que són "plenament conscients" de la sequera persistent que viuen les conques internes i que, per això, des de fa mesos treballen amb "solucions viables" que permetin omplir les piscines davant l'emergència. Subratllen que són accions que no anirien en detriment de les reserves d'aigua a les conques del Ter, el Llobregat i la Muga i que permetrien que el sector pogués "seguir treballant i no quedi paralitzat".

En aquest context, diuen, garantir les reserves d'aigua potable pel consum i ús humà és "primordial", però també cal tenir en "consideració el sector de les piscines i les devastadores conseqüències" que les mesures adoptades puguin provocar.

En un comunicat, recorden que representen un volum de negoci de 1.485 milions d'euros i que "gràcies als avenços dels últims anys" les piscines són "altament eficients en el consum i ús de l'aigua", utilitzant-ne "molta menys del que es creu".

Per això, creuen que la gestió de la sequera "en cap cas" ha de passar per una restricció en la construcció o d'ompliment de piscines. Sobre això, diuen que les piscines poden omplir-se amb aigua de mar sense que estiguin connectades a la xarxa general de desaigües i que, per fer-ho, hi ha diverses opcions com filtres o circuits tancats.

També aposten per portar aigua dolça d'altres provinent d’aigües dessalinitzades, aigües de pous i mines o, fins i tot, de països "on no hi hagi escassetat d'aigua ni estigui declarat l'estat d'emergència per sequera".

Asseguren que les despeses derivades de qualsevol d'aquestes vies anirien a càrrec del "professional o consumidor final" i no suposarien un perjudici en el consum d'aigua a les zones afectades; però critiquen que l'administració impedeixi "aquesta solució".

També diuen que "costa d'entendre" que no es permeti utilitzar aigua de l'Ebre, que ha augmentat el seu cabal i acaba desembocant grans quantitats d'aigua dolça al mar, "mentre en zones de Catalunya es viu un preocupant episodi de sequera".

D'altra banda, critiquen que alguns ajuntaments deneguin la concessió de llicències de construcció de noves piscines, com ha fet Palafrugell, i diuen que suposa una "perillosa arbitrarietat de l'administració, que en cap cas afavoreix la reversió de la sequera". "Construir una piscina pot no implicar el seu ompliment", afegeixen al comunicat, on asseguren que es tracta d'una mesura "arbitrària, inacceptable i inassolible".

Amb tot, demanen que s'obri, amb caràcter urgent, una taula de diàleg amb el grup i les associacions i patronals del sector, per tal de poder "contribuir i ajudar en la presa de decisions". Paral·lelament, però, adverteixen que iniciaran "totes les accions que siguin necessàries i oportunes" contra les mesures anunciades. "Està en greu risc la supervivència del nostre sector, la permanència de les nostres empreses i els milers de treballadors que hi treballen", insisteixen.