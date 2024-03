La diputada socialista, Sílvia Paneque, ha demanat al govern de la Generalitat “que tingui previstos tots els escenaris en cas que no hi hagi pluges els pròxims mesos”. És un prec per l’especial preocupació que causa l’activació de la fase 2 de l’estat d’emergència per sequera a l’Alt Empordà, que implicarà noves restriccions en el consum domèstic i urbà. “Aquestes restriccions se sumen a les ja aplicades als àmbits industrial i turístic així com a la pagesia i la ramaderia. Són restriccions que ja estan afectant greument la producció de sectors econòmics de gran impacte a la demarcació de Girona” ha explicat la diputada.

El PSC assegura que ha fet aquesta petició al govern de la Generalitat "per donar seguretat a tots els actors de Catalunya tant ambientals, com socials i econòmics". A més, diuen que "per contrapesar els efectes de la crisi de l'aigua", demanen al Govern que exposi "un pla d'actuació amb compensacions econòmiques específiques tant pels usuaris de l'aigua de la Muga i el Baix Ter, com pels agricultors i les comunitats de regants d'aquestes mateixes conques -que ja han rebut suport per a la modernització de les seves infraestructures part del govern de Pedro Sánchez- a més de recursos i accions per compensar les pèrdues ambientals i de biodiversitat del Ter". "Ja vàrem aconseguir millores pel manteniment de refugis climàtics, pel sector turístic i esportiu, així com la utilització d'aigües regenerades a la indústria. Però resulta molt preocupant la manca de previsió del Govern i la Conselleria d'Acció climàtica. Aquesta manca de previsió fa que la preocupació creixi en diferents actors a Catalunya. És per això que al davant de l'episodi de sequera que estem vivint, demanem que s'exposi un pla d'actuació clar i concís que aporti certeses", analitza la diputada i portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque. Finalment, El PSC critica que el Govern de la Generalitat i el conseller Mascort "pel romanent de 540 milions d'euros que consta a l'agència Catalana de l'aigua" (ACA). I també que "el Departament d'Acció Climàtica mantingui i anunciï que aquest organisme continuarà tenint estalvis d'aquesta magnitud l'any vinent". "Aquests 540 milions esperen l'acció del Govern i són una mostra clara de la inacció de la Conselleria, una actitud que contrasta amb la necessària execució, amb tots els recursos disponibles, d'accions decidides per combatre l'episodi de sequera que està patint el país", sentencien els socialistes.