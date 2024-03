Més de 14.000 persones menstruants de les comarques gironines ja han recollit o reservat a les farmàcies els productes menstruals gratuïts i reutilitzables en la primera setmana de la posada en marxa de la campanya La meva regla, les meves regles, que impulsa el Departament d’Igualtat i Feminismes.

Per tipologia, els productes que han generat més demanda han estat les calces menstruals, amb més del 50% de peticions, seguides per la copa menstrual, amb més d'una tercera part de sol·licituds i, per últim, i les compreses de tela.

La distribució dels materials i l’assessorament es fa a través de les més de 350 farmàcies de les comarques gironines que s’han adherit a la campanya. Uns 700 professionals han rebut sessions de formació, organitzades a la demarcació de Girona pel Departament d’Igualtat i Feminismes amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, per oferir els serveis. La població potencial de dones a qui s’adreça la iniciativa a Girona és de 254.000.

Dilluns passat va començar la iniciativa i ja va ser tot un èxit de demanda, tenint en compte que durant unes hores l’aplicació de La Meva Salut es va saturar, des d’on cal descarregar un codi QR per recollir cada producte. La majoria de dones demanen consell als farmacèutics perquè fins ara no havien provat cap d’aquests productes; tot i que també n’hi ha que ja en fan servir algun i en volen provar un altre per comprovar si també els va bé.