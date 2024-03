Una copa menstrual, unes calces menstruals o un paquet de dues compreses de roba reutilitzables. Totes les dones de Catalunya ja es podien acostar ahir a la farmàcia més propera i triar un producte menstrual sostenible de forma gratuïta a través d’un codi QR de l’aplicació mòbil La Meva Salut de la Generalitat.

D’aquesta manera, les més de 3.000 farmàcies de Catalunya s’han adherit a aquesta acció adreçada a acabar amb la pobresa menstrual i a promoure la sostenibilitat i més informació sobre el propi cicle.

«Es tracta d’una bona iniciativa, tots els farmacèutics hem rebut una formació específica per poder aconsellar les usuàries, ja que a l’hora d’escollir el producte cal tenir en compte molts factors, com l’edat o el sol pèlvic», explicava Helena Salas, de la farmàcia Corretger de Girona.

Per altra banda, Anna Guilló de la farmàcia Peracula de Garriga, afegia que la iniciativa era bona per no generar tants residus i que ja feia dies que hi havia usuàries interessades en l’adquisició d’algun d’aquests productes.

És per això que ja a primera hora del matí l’aplicació de La Meva Salut es va col·lapsar i hi havia temps d’espera per a descarregar-se el codi QR pertinent.

El codi QR és personal i intransferible i el lliurament del producte és immediat, sempre que la farmàcia disposi d’unitats del producte i talla escollits -si no és el cas, es pot sol·licitar, com es fa habitualment amb altres productes i medicaments, i ha d’estar disponible en un termini màxim de quaranta-vuit hores.

A la pràctica, però, hi havia molta tranquil·litat a les farmàcies. Segons admetien professionals de diversos punts de les comarques gironines, en les primeres hores del matí encara no havien rebut cap usuària amb la petició d’un producte menstrual. «Confiem que a la tarda hi haurà més moviment, després de les classes als instituts i quan se surti de treballar», admetien.

També hi havia algunes farmàcies que encara s’estaven acabant d’adaptar i no disposaven dels productes en estoc i d’altres, sobretot del centre de Girona, que a primera hora de la tarda ja s’havien esgotat -tenint en compte que ja tenien un proveïment limitat- i fins a l’endemà no en rebrien més. De fet, cap a última hora de la tarda, hi va tornar a haver llista d’espera per accedir al codi QR.

Una farmàcia del carrer del Carme de Girona rebia la primera usuària interessada en el producte quan el local va obrir la persiana a la tarda. «Faig servir la copa menstrual i m’agradaria provar un altre producte per tenir més alternatives, gràcies a aquesta iniciativa tindré l’oportunitat», explicava Laia Romaguera, de 31 anys. La farmacèutica la va assessorar sobre l’ús i el manteniment de cada producte i finalment es va decantar per les calces menstruals.

En general, hi va haver diversitat en la tria. «Pensava que la copa tindria més èxit però en general tots generen un interès similar», explicava una farmacèutica de Can Gibert del Pla.

Tot i que el pla de Salut i Igualtat i Feminismes va ser ben acollit per professionals i usuàries, també admetien que era insuficient. «La idea és bona però també és veritat que el cicle menstrual té uns dies de duració i cada usuària només pot adquirir gratuïtament un sol producte una sola vegada», detallava una farmacèutica. «Segons m’han aconsellat, el producte que he triat no em durarà ni 24 hores i ja l’hauré de rentar, necessitaré recanvis i me n’hauré de fer càrrec jo com fins ra», va concloure Romaguera.