Els musulmans gironins donen el tret de sortida al Ramadà

Les comunitats musulmanes de les comarques gironines han donat el tret de sortida al Ramadà, el mes sagrat de l’Islam, durant el qual els seus fidels realitzen el dejuni espiritual. Des de que surt el sol fins a la seva posta, els musulmans s’abstenen de menjar, beure, fumar i tenir relacions sexuals (amb excepcions com les dones embarassades o els infants). Tot i això, es tracta d’un període amb un fort sentiment comunitari i de convivència, de manera que molts musulmans d’arreu de la província estan preparant diferents activitats per donar a conèixer la seva religió entre la ciutadania.

Des de l’associació Azahara de Salt es prepara una gran jornada per al dia 22 de març. Segons explica el seu president, Mohamed El Amrani, aquesta serà la primera vegada que es podrà celebrar el Ramadà en tota la seva plenitud després de la pandèmia de la covid-19, ja que per fi podran tornar a compartir menjar, cosa amb la qual havien anat molt en compte fins ara. El 22 de març, celebraran un gran iftar -trencament del dejuni a la posta de sol- a la qual estan convidats tots els saltencs. Els iftar serveixen perquè, després de tot un dia en dejú, els musulmans puguin compartir un àpat que els permeti recuperar forces.

Fira i gimcana de descoberta

A més, aquella mateixa tarda també organitzaran davant de l’antiga fàbrica Coma-Cros la primera fira del Ramadà a Salt, que comptarà amb paradetes d’establiments locals regentats per persones musulmanes i que inclourà tota una gamma de productes típics que es poden comprar durant el Ramadà, des de menjar fins a roba. També se cele barà, el mateix dia, una gimcana dirigida als infants i adolescents que vulguin conèixer què és el Ramadà, de manera que es recorreran diferents carrers i espais del poble per tal de donar a conèixer aquesta religió.

A la ciutat de Girona, el Centre Islàmic de Girona-Mesquita Assalam, que té la seu al carrer de Barcelona, també es prepara per celebrar un iftar comunitari. Segons explica un dels seus membres, Kamal el Yachouri Allali, tenen previst convidar tota la ciutadania i també representants de la vida social i cultural de la ciutat, també amb l’objectiu de donar a conèixer la seva religió. Mentrestant, als vespres se celebren les pregàries comunitàries per a homes i dones. I és que, malgrat que els iftar són les celebracions que més s’han popularitzat, les nits son un altre component important del Ramadà, ja que durant aquest període s’intensifica la pràctica religiosa. Al llarg del mes, molts musulmans realitzen oracions nocturnes o tarawih, que acostumen a congregar un gran nombre de fidels a les mesquites.

Polèmica amb la data d’inici

Enguany, el Ramadà ha arribat amb una certa polèmica en relació al seu tret de sortida, ja que el Consell Islàmic de Catalunya va decretar el seu inici pel dia 11 de març , mentre que la Comissió Islàmica d’Espanya va situar-lo en el dia 12. L’inici del Ramadà es produeix quan és possible veure a ull nu la lluna creixent, i això fa que no sigui possible determinar amb antelació la data exacta en què s’iniciarà aquest període. Finalment, davant el fet que la majoria de països musulmans van optar per assenyalar el dia 11 com a data d’inici, i amb la voluntat d’unificar el tret de sortida arreu del país, la Comissió Islàmica d’Espanya va acabar rectificant i marcant també el dia 11 com a data de sortida. A tot Espanya hi resideixen 2,4 milions de musulmans, que representen el 5% de la població.

Més enllà de l’abstenció de beure, menjar, fumar i mantenir relacions sexuals en hores diürnes, el Ramadà és un dels cinc pilars de l’Islam, que serveix com a purificació espiritual i corporal. Es tracta d’un mes de reflexió i també de convivència, durant el qual se celebren cinc oracions diàries, inclosa la que coincideix amb l’alba - «fajir»- i la de la posta de sol («maghrib»), durant la qual es prenen dàtils i llet per començar a trencar el dejú.

Un cop finalitzat pròpiament el mes de Ramadà, i per tant el període de dejuni, se celebrarà l’Aïdu l-fitr, una de les principals festivitats del calendari islàmic i que acostuma a tenir una durada de tres dies.