L'aeroport de Girona-Costa Brava ha estat reconegut com el millors d'Europa en la categoria de menys de dos milions de passatgers. El Consell Internacional d'Aeroports (ACI) li ha atorgat el premi al Millor Aeroport Europeu, que compta amb diferents categories en funció de la seva mida i nombre de passatgers. L'aerodròm gironí ha obtingut el guardó en la categoria de menys de dos milions de viatgers, premi que també ha guanyat el de Reus, mentre que l'aeroport del Prat ha estat premiat també com a millor en la seva categoria (més de 40 milions de passatgers).

A més, l'aeroport de Girona també ha guanyat el premi a l'aeroport més net d'Europa, que reconeix les tasques de neteja dutes a terme a les instal·lacions per garantir la qualitat en l'experiència del passatger. Mentrestant, l'aeroport del Prat ha resultat guanyador a la categoria "Most Enjoyable Airport in Europe", que reconeix la seva oferta de serveis (restaurants, botigues, oci) i el seu esforç per fer el temps d'espera agradable i còmode. L'aeroport de Reus, finalment, ha rebut per segon any consecutiu la distinció “Easiest Airport Journey in Europe”, un reconeixement que posa en valor als aeroports que fan més agradable l'estada i per on el pas resulta més fàcil i intuïtiu per als passatgers. En total, els tres aeroports de la xarxa d'Aena a Catalunya han rebut, doncs, sis premis.

El president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, ha agraït la concessió d'aquests premis, que segons assenyala "recullen els fruits del treball i esforç de tots els treballadors d'Aena i ens motiven per seguir implicats amb el nostre objectiu d'oferir un servei de la màxima qualitat".

ACI: més de 2.100 aeroports adscrits

L'ACI es va constituir l’any 1991 per promoure la col·laboració entre els aeroports i altres socis del món de l'aviació, com la que engloba a totes les aerolínies, IATA (Associació Internacional del Transport Aeri), o CANSO (Organització Internacional de Proveïdors de Serveis de Navegació Aèria), amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament d'un sistema de transport aeri segur, eficient i respectuós amb el medi ambient. Actualment, aquest consell integra 757 membres, que operen 2.109 aeroports a 191 països.