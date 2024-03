El primer secretari del PSC a Girona, Marc Lamuà, ha defensat els beneficis de l’acord de pressupostos per a les comarques gironines, a l’incloure projectes com el nou Trueta, la remodelació de l’escorxador comarcal de Ripoll, un nou jutjat social a Girona, la millora dels accessos a Vallter 2000, l’adequació del consultori de Portbou i la millor adel tranposrt interurbà a la zona costanera de Girona, entre altres.

Lamuà creu que és un acord «útil i adient» per als temps actuals, i que dona resposta «a situacions sobrevingudes com la de la sequera» i a demandes del territori des de fa temps. També recorda que hi ha una partida per al nou institut Ermessenda, i subratlla que «només manca que l’Ajuntament faci la cessió dels terrenys d’una vegada».

Lamuà diu que «no entendria que no s’aprovessin aquests pressupostos, ni que cap partit no pensés només en Catalunya a l’hora de donar resposta als reptes que tenim al davant». En aquest sentit, adverteix que el Hard Rock «no pot ser cap escull», ja que no hi ha cap partida per al projecte en aquests pressupostos.