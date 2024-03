Gatzara Cosmètics, la marca de cosmètica natural i solidària impulsada per la Fundació Oncolliga Girona, ha anunciat el llançament de la seva nova campanya, La Bellesa Comença amb la Generositat, amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

La campanya, que durarà tot el mes de març, té com a objectiu principal oferir suport i esperança a les pacients de càncer usuàries dels serveis de la Fundació Oncolliga Girona. Per cada compra realitzada a través del seu lloc web i a la seva seu a Girona durant aquest període, Gatzara Cosmètics donarà un producte de cosmètica natural a una dona que estigui lluitant contra aquesta malaltia.

Gatzara Cosmètics va néixer el juny de 2022 amb la finalitat recaptar fons per contribuir a la investigació oncològica i finançar els programes i serveis que la Fundació Oncolliga Girona ofereix als malalts de càncer de les comarques gironines i les seves famílies. El 100% dels beneficis es destinen a aquesta causa. La línia ha estat formulada per un equip de farmacèutics i químics i tots els productes han estat testats dermatològicament per assegurar que el seu ús és apte per a tot tipus de pell.