Fa poc més d’un any des que es va fer la primera donació de còrnies d’una pacient en tractament pal·liatiu a domicili, en el marc d’una prova pilot pionera a Catalunya i impulsada a la Regió Sanitària Girona, de la mà de l’equip del Programa d’Atenció Domiciliària i Equip de Suport (PADES) de Palafrugell.

El primer balanç del projecte fet a l’Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell és positiu i ha permès comprovar l’eficàcia de la donació en aquells casos en què el pacient mor al domicili: el 30% de les defuncions de pacients en seguiment per l’equip PADES de Palafrugell ha acabat en donació. El projecte s’ha desenvolupat en coordinació amb els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE), el Banc de Sang i Teixits (BST), l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i amb la col·laboració de la funerària Mémora Girona.

Durant el primer any d’activitat s’ha produït la mort de 30 persones en tractament pal·liatiu a domicili, de les quals 14 complien requisits per a ser donants. Finalment, 3 van morir a l’hospital i computen com a donant en entorn hospitalari, però el consentiment i tota la gestió prèvia s’havia fet des de l’equip PADES. Dels 11 restants, 8 van ser donants. Els altres 3 van ser negatives familiars. Per tant, de tots els pacients, un 50% han complert els requisits necessaris per a ser donants i finalment, d’aquests, el 80% han fet efectiva la donació, ja sigui a domicili o a l’hospital.

Fins ara, la donació de còrnies només es podia realitzar en un entorn sanitari, però ara gràcies a aquest projecte també és possible fer-la efectiva en els casos de pacients atesos per als equips PADES quan la defunció es produeix al domicili. L’objectiu final és el d’augmentar el nombre de donacions actuals i fer sempre possible el dret de la donació independentment de l’entorn.

El balanç positiu obre la porta a seguir treballant per poder estendre el model progressivament a altres punts del territori. Tal com explica Xavier Arrebola, director adjunt d’infermeria i referent de donació de teixits de SSIBE, «hem demostrat que la donació de còrnies a domicili no només és factible, sinó també una oportunitat. Durant aquest 2024, ens plantegem replicar el model a la resta d’ABS del Baix Empordà i alhora ens oferim per compartir la nostra experiència amb altres ABS o entitats proveïdores que desitgin avançar en la donació de còrnies a domicili». En aquest sentit, des d’aquest mes de febrer ja s’ha començat a implantar a l’àrea bàsica de Palamós i es preveu que progressivament s’estengui al conjunt de la comarca.

La doctora Núria Masnou, coordinadora territorial a Girona de donació i trasplantament d’òrgans i teixits, subratlla que l’objectiu final és que progressivament «tota la Regió Sanitària Girona disposi d’aquesta possibilitat».