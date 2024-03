L’aeroport de Girona rep al febrer 25.597 passatgers, un 90% més que l'any passat

L’aeroport de Girona estabilitza el nombre de passatgers que han fet servir les instal·lacions de Vilobí d’Onyar al llarg del mes de febrer. Des que Ryanair va anunciar la seva aposta per Girona durant els mesos d’hivern, el nombre de passatgers s’ha quedat entre els 32.478 que hi va haver al desembre i els 25.597 d’aquest febrer. De fet, aquesta xifra representa un 90% més dels que hi va haver el mateix mes de l’any passat. Tot i així, les xifres encara queden una mica lluny de les que hi havia abans de la pandèmia, ja que el mes de febrer del 2019 van passar-hi 39.727 persones (un 25,5% més).

25.010 passatgers de Ryanair

Ryanair ha aportat pràcticament la totalitat dels passatgers aquest febrer. Dels 25.597 usuaris que ha tingut l’aeroport gironí, 25.010 han viatjat amb la companyia irlandesa. Les rutes que més han funcionat en aquest últim mes han estat les de Weeze (a la frontera entre Alemanya i els Països Baixos), Pisa (Itàlia) i Baden-Baden (Alemanya). Destaca també la de Marràqueix, que ha estat la sisena amb més passatgers (2.517).

Pel que fa a nacionalitats, els alemanys han estat els que més han passat per la terminal de Vilobí d’Onyar en l’últim mes (7.246 passatgers, un 96,8% més que el febrer del 2023).

En segon lloc hi ha el mercat britànic, amb 5.737 passatgers i que suposa un increment del 148% en comparació amb l’any passat.

Per la seva banda, Polònia i Bèlgica es mantenen estables amb 2.825 i 2.714 passatgers respectivament. I en sisena posició hi ha la nacionalitat marroquina gràcies al bon funcionament de la ruta que connecta Girona i Marràqueix.

Més operacions que el 2019

En nombre d’operacions s’han registrat 786 aterratges i enlairaments. Suposa una disminució en comparació amb l’any passat, però un increment en relació amb el febrer del 2019 del 18,6%. Malgrat tot, el nombre d’operacions comercials d’aquest 2024 és inferior al del 2019. Concretament el febrer s’han operat 313 vols comercials a Girona, mentre que el mateix mes del 2019 n’eren 350.

En l’àmbit de mercaderies la terminal gironina suma dades positives ja que en l’últim mes s’han transportat 23.855 kg, un 86,3% més que el 2023 i un 378% més que el febrer del 2019.

Pel que fa la resta d’aeroports catalans, el Prat va registrar 3.651.911 passatgers al febrer, xifra que suposa un creixement del 16,6% en comparació al mateix mes de l’any passat. Per la seva banda, l’aeroport de Reus va sumar el mes de febrer 793 passatgers, un 37% més que el mateix mes del 2023.