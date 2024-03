La Tutti, la nova poma que es cultiva a Girona, començarà a vendre's a la tardor

La nova poma catalana adaptada al canvi climàtic, la Tutti, es començarà a vendre a l'engròs a partir d'aquesta tardor. Fins ara tan sols es troba en una cadena de supermercats, on es comercialitza sota el nom experimental. Al setembre, però, ja lluirà l'etiqueta amb la marca. La Tutti és el resultat de vint anys d'experimentació, on Catalunya ha anat de bracet amb Nova Zelanda, que han permès obtenir una poma "ferma, molt crocant i molt sucosa" que resisteix temperatures superiors als 40 graus sense perdre les seves qualitats organolèptiques. El director de l'IRTA-Mas Badia, Joan Bonany, creu que acabarà substituint la varietat Fuji. L'any passat se'n van produir 180 tones, però a partir d'aquest 2024 la xifra creixerà exponencialment.

Al darrere de la Tutti hi ha una feina ingent d'investigació que ha durat dues dècades. La nova poma sorgeix d'un programa de millora de varietats que s'ha batejat amb el nom de Hot Climate Partnership, on hi ha representats l'IRTA, els principals productors del sector a Catalunya -agrupats sota l'epígraf Fruit Futur- i un centre d'investigació neozelandès.

Per fer-se'n una idea del treball que s'ha fet, Joan Bonany hi posa xifres. Any rere any, s'han anat creuant varietats (pol·linitzant estigmes d'una i altra) fins a arribar a obtenir 10.000 llavors. Totes elles s'han plantat, s'ha esperat que fessin fruits i se n'han tastat les pomes després de conservar-les en fred durant vuit setmanes. "A partir d'aquí s'han eliminat aquelles que eren petites, tortes o bé que no tenien el color i el gust adequat, fins a escollir les que tenien millors característiques", precisa.

La Tutti és el resultat de quatre fases diferents de selecció, en què no tan sols s'han tingut en compte les qualitats organolèptiques, sinó també la resistència a temperatures extremes. Perquè s'ha comprovat que, tot i haver de suportar calorades de més de 40 graus -aquí, el test s'ha fet a la finca que l'IRTA té a Gimenells- la poma no se'n ressenteix.

Joan Bonany subratlla que la Tutti és una varietat 100% catalana, perquè s'ha format a partir de "dos germoplasmes locals" que tenien "una qualitat gustativa molt alta". El resultat, subratlla el director de l'IRTA-Mas Badia, és una poma "ferma, molt crocant i sucosa, que al mateix temps té una coloració molt alta" (a cavall del vermell intens i el groc). "En definim la seva textura com a moderna, perquè no et canses de menjar-la i a més et refresca", hi afegeix.

Tot i que la Tutti s'adapti al canvi climàtic, Bonany també precisa que això no és sinònim que necessiti menys aigua que d'altres varietats (com la Gala o la Golden). "No tenim cap estimació que ens porti a concloure que consumeix més o menys aigua i que per tant, sigui més resistent a la sequera", subratlla el director de l'IRTA.

"Probablement, es doblarà"

De moment, a les comarques gironines hi ha unes 40 hectàrees de pomeres plantades amb la nova varietat, que al 2023 van donar una producció de 120 tones. A aquestes, se n'hi afegeixen 60 més procedents de camps de la zona de Lleida.

El director de l'IRTA-Mas Badia, però, ja avança que aquesta xifra anirà creixent exponencialment, perquè cada cop més productors s'animen a plantar-ne. "Probablement, aquesta superfície es doblarà en breu; ja hi ha un programa de plantació arreu de Catalunya i també una aposta decidida per part del sector per impulsar-la", diu en referència a la Tutti.

I això, de retruc, també permetrà que la nova poma adaptada al canvi climàtic s'estengui per fruiteries i supermercats. Fins ara, tan sols hi ha una cadena catalana que la ven, tot i que ho fa sota l'etiqueta del nom experimental (HOT84A1). A partir d'aquesta tardor, però, la Tutti -que no és tardana perquè es recull a mitjans setembre- ja es començarà a distribuir a l'engròs sota la nova marca. Serà amb una etiqueta on, al costat del nom, hi apareixerà la frase 'Love every bite' (estima cada mossegada).

La poma Tutti, capaç d'aguantar temperatures de fins a 45 graus. / IRTA

Substituir la Fuji

Joan Bonany concreta que, pel que fa a producció, la Tutti es troba dins la franja "mitjana-alta" (una mica per sota del grup de la Gala). "Sobretot, però, a més de la seva adaptació a temperatures extremes, en ressaltem les seves qualitats organolèptiques; és una varietat més que suficient per permetre que el productor n'extregui rendiment econòmic", explica.

I si una varietat entra, una altra en surt. De fet, el director de l'IRTA-Mas Badia avança que la Tutti està cridada a agafar el lloc d'aquelles altres pomes que no s'adapten tan bé a les temperatures altes (sobretot, superiors als 35 graus). "Per les seves característiques, com que és una poma dolça, creiem que està destinada a substituir la Fuji, amb la qual tenim molts problemes de manca de coloració, textura o fisiopaties associades amb la calor", explica el director de l'IRTA-Mas Badia.

"Amb orientació al segle XXI"

El secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Carmel Mòdol, explica que la Tutti és "la primera varietat de poma que s'ha obtingut amb orientació al segle XXI". Entre d'altres, perquè s'ha investigat a consciència, el seu nom és "fàcil de recordar a nivell mundial" i la varietat s'adapta "perfectament" a les noves condicions climàtiques (sobretot, a la manca de salt tèrmic entre el dia i la nit).

Mòdol també explica que les primeres produccions es destinaran íntegrament als consumidors catalans, i que més endavant la Tutti es començarà a exportar (aquí, també hi ha un acord amb Nova Zelanda sobre aquells mercats on podran vendre-la uns i altres). El secretari del Departament subratlla que la Tutti és una poma en què "s'hi confia molt de cara al futur".

Això sí, Mòdol precisa que, a l'hora de plantar-ne arbres, els productors han de tenir en compte "una sèrie de condicionants". Entre aquests, la necessitat d'invertir no tan sols amb el reg gota a gota, sinó també amb xarxes antipedregada. A més, els pagesos també han de rebre l'aval de Fruit Futur (que és qui, conjuntament amb l'IRTA i l'institut neozelandès, té la patent) i, per optar a ajudes europees per subvencionar fins al 50% de la inversió, cal que formin part d'alguna associació de productors (arreu de Catalunya, n'hi ha més d'una seixantena).

En espera que ja es pugui trobar a fruiteries i supermercats, la Tutti continua fent camí a fòrums i fires especialitzades (on s'està presentant oficialment). Aquesta tarda, precisament, es donarà a conèixer en el marc del Fòrum Gastronòmic de Girona.