El Gironès és la comarca gironina on s'han repartit més productes menstruals

Un total de 17.645 dones de les comarques gironines ja s’han adreçat a les farmàcies de la demarcació per adquirir els productes menstruals reutilitzables que el Govern distribueix de manera gratuïta i universal des del passat 4 de març a través de la campanya “La meva regla, les meves regles”, impulsada pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Durant el poc més d’una setmana que porta en marxa l’acció ja s’han dispensat 14.000 productes menstruals reutilitzables a través de les més de 320 farmàcies adherides a les comarques gironines, i s’han fet més de 3.600 reserves de productes.

Per comarques, al Gironès és on més productes menstruals reutilitzables s’han recollit, un 31% del total; seguit de la Selva amb un 24%; el Baix Empordà amb un 17%; l’Alt Empordà amb un 16%; la Garrotxa amb un 5%; el Pla de l’Estany amb un 4% i el Ripollès amb un 3%.

Per tipus de producte, a Girona les calces menstruals han estat el producte més sol·licitat per les dones amb un 52,2% del total, seguides de les copes menstruals que han demanat un 32,8% de les dones, i finalment les compreses de tela, que han estat l’opció escollida per un 15% de les gironines.

Aquest migdia la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, i la directora dels Serveis Territorials d’Igualtat i Feminismes a Girona, Marta Casacuberta, han donat a conèixer aquestes dades en una visita a la farmàcia Elisabet Baleri Bosch de Cassà de la Selva, on han pogut conèixer de primera mà com s’està desenvolupant l’assessorament i la distribució d’aquests productes a la vegueria. També hi han assistit l’alcalde de Cassà de la Selva, Pau Presas, i la regidora d’Igualtat, Gent Gran i Benestar Animal, Ester Ayala.