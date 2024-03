El 47% de l'advocacia del torn d'ofici gironí rep 25 euros per cada actuació en català

El programa de foment del català impulsat pel Departament de Justícia que abona 25 euros per cada actuació escrita en català ja ha fidelitzat 257 advocats del Col·legi de l’Advocacia de Girona, que suposa un 47% dels inscrits al torn d’ofici. Pel que fa al col·legi de Figueres hi ha 41 adherits, un 37% del total del servei de justícia gratuïta. Les xifres, corresponents al 2023, creixen cada any, així com ho fa l’assignació que aporta Justícia, que inicialment era de 14 euros i que amb els anys s’ha anat incrementant.

En xifres absolutes, el de Girona és el segon col·legi en l’àmbit català en nombre d’inscrits, només superat per Barcelona (436). En canvi, comparat per col·legis, Barcelona té només un 43% d’inscrits sobre el total de lletrats del torn d’ofici, i són Manresa (73%) i Vic (62%) els col·legis amb més afiliats al programa. Girona és el tercer i per darrere venen Figueres i Reus.

Malgrat que les xifres van augmentant any rere any, si es compara el nombre d’actuacions escrites en català respecte de les que es fan en castellà, només suposen un 5,72% al torn d’ofici. El 2021 era d’un 3,5%.

Un 16% a tot Catalunya

Segons les dades recollides pel Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) en una jornada celebrada avui sobre l’ús del català a la justícia, un de cada cinc advocats del torn d’ofici està inscrit al programa de foment de la llengua, que durant el 2023 va sumar 12.639 actuacions. En xifres totals, hi ha 1.365 advocats inscrits, un 16% del total de lletrats del torn d’ofici. Això suposa un 31,1% més que fa dos anys.

Durant la jornada, la presidenta del CICAC i també degana del col·legi de Tortosa Marta Martínez, va recordar que l’ús del català a la justícia «és un dret» i que les dades demostren que «cal continuar fent esforços per normalitzar el català en els diferents territoris».