Condemnada a 32 mesos: la falsa doctora d'una clínica de Girona admet la seva mentida i evita la presó

La falsa doctora que va treballar en una clínica de Girona, investigada per atendre durant anys a pacients de diversos centres de Catalunya fingint que era metge o infermera sense ser cap de les dues coses, ha admès els fets. Segons les fonts consultades per El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial, el passat 28 de febrer en un jutjat de Berga es va aconseguir una sentència de conformitat que la condemna a 32 mesos de presó. Sara, una dona de 31 anys que ha protagonitzat un dels casos d'intrusisme més greus detectats en el sistema sanitari de Catalunya, no ingressarà a la presó.

La fiscalia i les acusacions particulars que han exercit contra la falsa doctora entitats com el Col·legi de Metges de Barcelona han acordat així mateix imposar a Sara la prohibició de treballar en cap centre sanitari, tampoc de cambrera o de netejadora, en els pròxims 5 anys.