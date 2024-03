Els ingressos d'infants per bronquiolitis cauen un 89% a l'hospital de Figueres

Els ingressos per bronquiolitis en la planta de pediatria de l'hospital de Figueres han caigut un 89% arran de la bona acollida de la campanya de vacunació del Virus Respiratori Sincital (VRS). Aquest virus és el principal causant de la bronquiolitis i la campanya d'immunització massiva neonatal va començar a principis d'octubre. En el primer trimestre de la campanya, l'acceptació va ser molt bona a l'hospital de Figueres, ja que entre l'octubre i el desembre van aconseguir una cobertura del 92%. En els dos primers mesos del 2024, aquesta xifra ha disminuït fins al 71%. Malgrat tot, els bons resultats han permès que les infeccions decreixin i, com a conseqüència, baixin els ingressos per bronquiolitis.