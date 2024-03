La Unitat del Son del Trueta i el Santa Caterina ha fet més de 3.000 proves diagnòstiques en els últims deu mesos

La Unitat del Son compartida entre els hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt (Gironès) ha fet més de 3.000 proves diagnòstiques d'ençà que es va traslladar al parc hospitalari Martí i Julià. El servei va estrenar les noves instal·lacions l'abril de l'any passat. Des d'aleshores i fins a aquest febrer, de totes les proves que ha fet n'hi ha hagut 481 de nocturnes; és a dir, aquelles en què els pacients que pateixen somnolència, ronc fort o altres trastorns del son passen la nit a la unitat i se'ls monitoritza. Precisament, la unitat també rep aquells casos més complexos d'apnea obstructiva del son que es detecten a través dels CAP -aproximadament, el 15%- per fer-los estudis més exhaustius.

Al llarg d'aquests deu mesos, entre abril i febrer, la unitat ha fet 481 proves nocturnes, que supervisen professionals d'infermeria especialitzats. El monitoratge permet identificar les ones cerebrals que poden determinar si la persona està desperta o adormida i les diferents fases del son, el nivell d'oxigen a la sang, la freqüència respiratòria i cardíaca, el ronc i la posició del cos.

Van dirigides a persones que pateixen un trastorn del son com somnolència durant el dia, cansament, ronc fort, o si hi ha sospita d’altres trastorns com l'apnea obstructiva del son, l'insomni, la narcolèpsia o la síndrome de moviments periòdics de les cames durant el son. Per dur-les a terme, la Unitat disposa de quatre habitacions insonoritzades, amb llit individual i bany. Per una banda, les habitacions estan equipades amb sistemes que permeten controlar a distància els equips de pressió positiva contínua a la via aèria (CPAP) i de ventilació mecànica no invasiva (VMNI). I per l'altra, també supervisar el pacient a través de vídeo i permetre'n la comunicació amb el professional.

Apnea obstructiva del son

La Unitat del Son també és una peça important en la implantació del programa per al diagnòstic i tractament de l’apnea obstructiva del son, que es porta a terme des dels CAP a través del programa Innòbics SAHS. A través d'una plataforma virtual, els professionals de la unitat interactuen amb els infermeres i infermeres dels CAP que tracten els pacients. Als pacients amb sospita d’apnea del son se’ls obre una història clínica digital i se'ls facilita un dispositiu electromèdic (polígraf del son) que han d’utilitzar durant una nit al seu domicili per recollir dades quan dormen.

Durant el 2023 els CAP gironins adherits al programa van avaluar 1.756 pacients mitjançant un text de cribratge amb què es detecta el risc d’apnea del son. D’aquests, 1.514 van ser derivats a la infermera o infermer del son del CAP, que els indica com fer la prova del polígraf del son al domicili. Les dades recopilades es traslladen mitjançant una plataforma als pneumòlegs especialistes de la Unitat Virtual del Son per ser analitzades i, posteriorment, es comunica al pacient el diagnòstic i el tractament a seguir.

Els casos més complexos -aproximadament, un 15%- es van derivar a la Unitat del Son per fer-los estudis més exhaustius. El síndrome de l’apnea del son és una malaltia que arriba a afectar el 25% de les persones d’entre 30 i 70 anys i que augmenta amb l’edat i el sobrepès.

Multidisciplinària d'alta complexitat

La Unitat del Son del Trueta i Santa Caterina està acreditada com a unitat multidisciplinària d’alta complexitat. Des de l'agost del 2023 també disposa del grau d’excel·lència concedit per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).

Amb motiu del Dia Mundial del Son, la unitat celebra aquest divendres una jornada per donar a conèixer les seves instal·lacions tant a professionals com a la ciutadania. Durant la jornada també es distribuiran díptics informatius sobre els bons hàbits a seguir per evitar trastorns del son (com ara dificultat per dormir o romandre adormit, adormir-se en moments inapropiats, excés de son o conductes anòmales mentre es dorm). De fet, segons indiquen des de la unitat, les malalties del son, i sobretot les alteracions respiratòries com les apnees, són un dels motius principals de consulta dels serveis de pneumologia en general.