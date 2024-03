La Congregació dels Dolors de Besalú celebra el seu 325è aniversari

La Venerable Congregació dels Dolors de Besalú celebra els 325 anys de la seva fundació amb dues propostes culturals: la publicació d’un nou disc de la Simfònica de Cobla i Corda i l’edició d’un llibre de làmines de la Processó. En aquest aniversari, el prior serà l’exseleccionador català de futbol Pere Gratacós.

La que és considerada com una de les congregacions en actiu més antigues i emblemàtiques de Catalunya ha donat ja el tret de sortida als actes del Quinari i la Festivitat dels Dolors corresponents a aquest 325è aniversari. Per tal de commemorar aquesta efemèride, durant tot aquest any i fins el 2025 es promouran diversos projectes culturals inèdits. El primer és l’edició del disc Emociona’t amb la SCCC: el Dolors de Besalú, que presenta les melodies dels apòstols en versió simfònica interpretades per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig.

A més, també s’ha impulsat la publicació del llibre La processó dels Dolors de Besalú: silenci, tradició i espiritualitat. El volum conté nou làmines il·lustrades, obra de l’arquitecte gironí Xavier Masgrau, que estan acompanyades amb textos d’autors reconeguts com Martí Gironell, Salvador Garcia-Arbós o l’historiador Marc Sureda, entre altres. Tots ells reflexionen sobre el present de la Processó dels Dolors i parlen sobre el seu futur. Els dos projectes s'han presentat en un acte celebrat a la Sala Gòtica de la Cúria Reial.

Els actes de la Congregació besaluenca s’allargaran durant tota la setmana de Passió i molt especialment el divendres dia 22 de març, amb la celebració de la Festivitat de la Mare de Déu dels Dolors, que enguany tindrà com a prior l’exfutbolista professional i exeleccionador de la selecció catalana de futbol, Pere Gratacós, que succeirà en el càrrec a Núria Roura i Viñas.

La Festa dels Dolors, una de les celebracions més importants de la Quaresma catalana,arriba al seu punt culminant amb la Processó dels Dolors, que se celebra a partir de les 9 del vespre, considerada per a molts única en el seu gènere, tant pel seu protagonisme històric i espiritual com per les seves excepcionals singularitats dins el cicle quaresmal català.