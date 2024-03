Besalú celebra la XXVI Fira del Ferro

Amb l’objectiu de donar visibilitat a l’ofici de la forja, Besalú celebra cada any la Fira del Ferro i l’edició número 26 ha aterrat aquest cap de setmana. La jornada va començar ahir, a dos quarts de deu del matí, amb la Forja al Carrer a la plaça dels Claustres. Allà es van crear diferents trams de barana forjada per Sant Martí de Capellada i l’Associació Acunç, els organitzadors, van proposar als forjadors fer una obra en què els ocells siguin els protagonistes, ja que són el símbol de la pau. Això va tenir lloc durant tot el dia i continuarà avui fins a les onze del matí. Llavors, col·locaran els diferents trams de barana a Sant Martí de Capellada i a les dotze penjaran els diferents ocells per mostrar-los al públic. A més a més, però, durant tot el cap de setmana s’han organitzat visites guiades per veure les obres fetes en altres edicions.