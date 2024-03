El Govern incorporarà un radar d’alta freqüència al far de Tossa de Mar

El Govern acabarà a finals d’any el desplegament dels set radars d’alta freqüència per incrementar la capacitat de recollida de dades oceanogràfiques, amb la incorporació de dos nous aparells al far de Tossa de Mar i al port de Segur de Calafell.

Aquest serà el tercer radar d’alta freqüència que s’instal·larà a les comarques gironines. El primer, situat al Cap de Creus, va entrar en funcionament a finals de l’any 2022, i pocs mesos després se’n va col·locar un altre a Cap sa Sal, a Begur. Aquell mateix any també es van posar en funcionament els radars dels ports d’Arenys de Mar, Barcelona i Port Ginesta-Sitges; una actuació que enguany es completarà amb la incorporació dels dos nous radars a la xarxa.

Durant aquest any i el proper, també està prevista l’adquisició de boies fixes i de deriva per complementar la informació dels radars, aportant dades de les corrents marines en la columna d’aigua. Es tracta d’una informació molt rellevant per conèixer la dispersió de larves d’espècies comercials, que també ajudarà a la millor gestió dels recursos pesquers, al manteniment de les infraestructures marítimes, al seguiment de la dinàmica litoral, així com també millorarà la seguretat marítima col·laborant amb les Capitanies Marítimes, o facilitarà informació per al desenvolupament d’activitats subaquàtiques d’esbarjo.

Per als propers set anys es destinaran a l’Institut Oceanogràfic de Catalunya (ICATMAR) un total de 18,87 milions d’euros. D’aquests, destaca l’aportació del Departament d’Acció Climàtica de 10,6 milions d’euros en el període 2023-2029 mitjançant una subvenció directa a l’Institut de Ciències del Mar, cofinançats en un 70% pel Fons Europeu Marítim, de la Pesca i l’Aqüicultura o la inversió de 4,2 milions d’euros en infraestructures oceanogràfiques finançades gràcies al Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya per tal que l’ICATMAR es consolidi com a epicentre de la recerca oceanogràfica a Catalunya.