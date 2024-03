Què va desencadenar l'apedregament de la policia a Banyoles?

Una seixantena de joves van agredir aquest dimarts a la policia al barri de la Farga de Banyoles. Van colpejar i també van apedregar els agents mentre duien a terme una actuació a la zona i com a motiu de protesta després que detinguessin dos dels joves que van revoltar-se contra els agents. Aquest incident es va saldar amb el resultat de tres policies locals i dos mossos d’esquadra ferits, sortosament de caràcter lleu. Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Banyoles, d'altra banda, es troben des del dimarts intentant identificar la seixantena d’implicats en els fets per poder-los detenir.

Els fets van succeir poc abans de les quatre de la tarda a la plaça de la Pau del barri de la Farga. Els Mossos van mobilitzar dues patrulles per anar a comprovar una denúncia que havien rebut el mateix dia sobre una ocupació a l’aparcament soterrani d’aquesta plaça. Eren quatre agents i van entrar a l’aparcament i van trobar-se sis plantes de marihuana, un ventilador i un focus.

Mentre això succeïa, els policies van trobar-se que hi havia una vuitena de joves que els va començar a insultar i increpar. Aquests van arribar a envoltar els policies i van demanar suport perquè s’activessin més patrulles. A la zona s’hi van presentar dos agents de la Policia Local de Banyoles i dos dels Mossos d’Esquadra.

La situació va anar pujant de tot i cada cop s’hi van acumular més joves. Quan eren una trentena van agredir els agents donant-los cops de puny i empentes. Amb aquesta situació, els policies van reclamar més suport però ja d’agents d’orde públic. Com va avançar El Caso es van activar equips de l’ARRO de la regió metropolitana Nord i dos de Girona, que eren a Vallter.

Durant aquesta actuació, es van detenir dos dels joves per ser presumptes autors d’un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat, ja que van fer cops als agents i els van increpar. Són dos joves de 22 i 21 anys. Aquests arrestos van provocar que la resta de nois encara seguissin més agressius i van apedregar la policia. S’hi van arribar a acumular uns 60 joves que després dels dos arrestos i quan la situació es va calmar, van arribar a manifestar-se al carrer, segons ACN.

Quan van detenir dos joves, se’n van acumular més i van començar a llançar pedres als agents

Crítiques sindicals i polítiques

Aquest cas ha generat molta indignació a la població i també entre sindicats. Els principals sindicats dels Mossos d’Esquadra van fer piulades a Twitter en referència als fets viscuts pels seus companys. Des de Fepol van demanar la ràpida recuperació dels ferits i criticaven a Interior, dient que era «una més @interiorcat... i podem circular tranquil·lament..., no @joanignasielena ?!. Des de la Uspac definien els fets com el que «Alguns us diran que és un cas aïllat, ‘joves’ que casualment sempre són el mateix ‘perfil’, delinqüents que els de sempre justifiquen sota el lema ‘integració’» i reclamen prou impunitat i es dirigien també a Interior.

A escala local, el portaveu del PSC a Banyoles Quim Fernàndez en un tuit va titllar els fets de «distorsió preocupant» i va instar el govern a convocar la Junta de Seguretat local.