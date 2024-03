Pere Parramon: "La subdelegació del Govern és un lloc de trobada i diàleg"

Pere Parramon Rubio, doctor en Història de l'Art i Màster en Comunicació i Crítica d'Art per la Universitat de Girona, ha pres possessió del càrrec com a nou subdelegat del Govern a Girona avui a la seu de la subdelegació del Govern. L'acte ha estat presidit pel delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto Gómez. D'aquesta manera, s'ha fet oficial la substitució d'Albert Bramon, l'anterior subdelegat del Govern a la demarcació, que ha deixat el càrrec perquè es jubila.

Primerament, el secretari general de la delegació del Govern a Catalunya ha procedit amb la lectura de la resolució del nomenament del subdelegat del Govern a Girona. Una lectura que ha servit de prèvia per al discurs de presa de possessió de Parramon, qui ha volgut començar agraint l'assistència del nombrós públic que no s'ha volgut perdre aquest acte: "Autoritats; comandaments; personal de la subdelegació i dels diferents serveis; amigues i amics; família, moltíssimes gràcies per ser aquí, ha dit Pere Parramaon. "És un goig veure reunides tantes persones admirades i estimades", ha afegit.

El flamant subdelegat del Govern de les comarques gironines ha volgut deixar clar que és "conscient de la molta i molt bona feina que es duu a terme i que per aquest motiu m'honora treballar al costat de professionals tan excepcionals amb l'absolut convenciment que continuarem avançant plegats al servei de la ciutadania".

"Avançar plegats al servei de la ciutadania"

Parramon també ha assenyalat que l'expressió "avançar plegats al servei de la ciutadania" conté dos aspectes que li "semblen essencials en les múltiples tasques que s'articulen des d'aquí o en estreta col·laboració amb nosaltres". D'una banda, ha exposat que es compromet a defensar el servei de vocació i el vincle amb el territori "al costat de tots els professionals, que ja ho estan fent amb tant convenciment, dedicació i expertesa". "La vocació de servei és estar a disposició dels altres i contribuir a satisfer les seves necessitats; procurar ser útil; solucionar els problemes o cercar fórmules per superar-los", ha explicat Parramon avui. A més també ha indicat que la vocació de servei "vol dir saber tirar endavant i oferir oportunitats sense oblidar a ningú pel camí i enfortir la xarxa de suport que contribueix a fer una mica millor la vida de les persones".

Pel que fa al vincle amb el territori, ha dit que es tracta de "conèixer els seus paisatges; des de les muntanyes a les costes; des dels barris de les ciutats als masos més aïllats; és celebrar les seves parles; participar en les seves festes; gaudir de la seva cultura; comprar i vendre els seus productes i escoltar les alcaldesses i els alcaldes, com també a les veïnes i els veïns". "És escoltar i després atendre el que correspongui", ha sentenciat.

"Un lloc de trobada i diàleg"

D'altra banda, Parramon ha dit que "la subdelegació del Govern a Girona és un lloc de trobada, d'intercanvi, de diàleg i de treball en equip". "Un treball en equip que s'ha de fonamentar en la responsabilitat, la complementarietat i la confiança", ha afegit el subdelegat.

Pere Parramon també ha volgut agrair aquest treball en equip a Carlos Prieto, el delegat del Govern a Catalunya. "Avui (Carlos Prieto) em distingeix amb el singularíssim honor d'encapçalar aquesta subdelegació del Govern". A més, també ha valorat el suport que està rebent per part dels altres subdelegats catalans: "Els meus companys i companya de les subdelegacions de Lleida, Tarragona i Barcelona, que des del primer moment m'han acollit amb consells que accepto com tresors", ha explicat Parramon.

Finalment, Parramon ha volgut recordar la feina del seu predecessor, Albert Bramon: "Deixa una feina i un llegat que respectarem i que tindrem sempre ben present". Així mateix, ha dit que "tot i la seva més que merescuda jubilació, m'està fent el traspàs més generós i exhaustiu que es podria desitjar". "Com ens agrada dir en aquestes terres en contextos ben familiars: Merci i a treballar", així ha conclòs el seu discurs Parramon.

"La realitat és tossuda"

Pel que fa a Carlos Prieto, delegat del Govern a Catalunya, ha sigut l'encarregat de tancar la jornada amb el seu discurs. Un discurs en el qual s'ha criticat l'absència de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, a la presa de possessió del nou subdelegat a les comarques gironines.

"És una llàstima que Salellas no hagi assistit al reconeixement a la gran tasca que ha fet al capdavant de la subdelegació i a la benvinguda del seu successor", ha afirmat el delegat. "Lamentablement, algunes persones voldrien que la presència de l'Estat passés inadvertida": "La realitat, però, és tossuda", ha afegit. "Entenc que té altres compromisos", ha dit Prieto, qui ha volgut agrair la presència de la cap de llista del PSC a Girona, Sílvia Paneque, recordant que va ser qui va rebre "la confiança majoritària de la ciutadania de Girona" a les darreres eleccions municipals.

Prieto també ha donat algunes xifres per demostrar la feina del govern espanyol a la demarcació en l'àmbit social com l'ingrés mínim vital, les pensions o les beques universitàries. "Més de 27.000 gironines es beneficien de l'ingrés mínim vital; 112.000 pensionistes de la demarcació s'han beneficiat de l'augment prolongat i reiterat de les pensions; més de 15.000 són beneficiaris del bo elèctric social i 2.800 joves reben beques per a estudis universitaris", ha detallat Prieto.