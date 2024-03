Desarticulen una banda de narcotraficants que tenia «granges» de criptomonedes i una nau amb marihuana a la Cellera

La Policia Nacional ha desarticulat una banda de narcotraficants que controlava dues granges de criptomonedes amb ramificacions a Girona. Concretament, comptava amb una nau a la Cellera de Ter on tenia marihuana. Aquesta organització criminal estava dedicada al cultiu i venda d'estupefaents a les províncies de Barcelona i Girona.

En l'operatiu policial realitzat a mitjans de febrer, els agents van arrestar 14 persones i van portar a terme 11 registres en domicilis i immobles de la província de Girona i Barcelona. A les comarques gironines, el lloc escollit va ser una nau de la Cellera de Ter. Aquí els agents hi van localitzar un cultiu de marihuana de 1.000 plantes i no s'hi va realitzar cap detenció.

En total entre el Vallès i la Cellera, els agents van intervenir més de 10.000 plantes i més de 100 quilos de cabdells de marihuana, 16 armes- -armes llargues, detonadores, armes blanques i dos dispositius d'immobilització elèctrics-, 16 vehicles, una embarcació d'esbarjo, 53 rellotges d'alta gamma valorats en més de 500.000 euros, 10.000 euros en efectiu, entre altres. A més, en un dels registres van trobar un petit zoològic amb 59 rèptils, 33 en perill d'extinció i 26 de protegits.

En aquest operatiu hi van participar més de 100 agents de diferents unitats policials i també van comptar amb la col·laboració de les policies locals de Granollers, Lliçà de Vall i L'Ametlla del Vallès.

Un moment del dispositiu policial / Captura de vídeo/Policia Nacional

7 milions en tres anys

La investigació es va iniciar l'any passat quan la PoliciaNacionall va tenir coneixement de la possible existència d'una organització criminal presumptament dedicada al cultiu i venda d'estupefaents a les províncies de Barcelona i Girona. Un cop es va constatar l'activitat de l'organització a través de diferents indagacions,els agents van elaborar un informe patrimonial que mostrava uns guanys econòmics d'un dels integrants de fins a set milions d'euros els darrers tres anys. A més, diferents investigacions van permetre detectar, segons els investigadors, que l'organització podria estar fent la seva activitat il·lícita des de feia 10 anys.

També van constatar que el grup criminal utilitzava moltes mesures de seguretat per evitar ser descoberts. Tenien per costum utilitzar immobles de lloguer, naus i cases, per establir les plantacions indoor que canviaven d'ubicació cada pocs mesos, dificultant així la tasca policial. A més, els investigats prenien elevades mesures de seguretat, mantenint breus contactes personals amb la resta d'implicats, reunint-se en llocs remots i fora de la ciutat.

Una de les armes intervingudes / Captura de vídeo/Policia Nacional

Molta vigilància per evitar narcoassalts

Els domicilis dels principals responsables de l'estructura criminal estaven fortament vigilats i dotats amb càmeres de videovigilància, sistemes de reconeixement facial i de matrícules, raigs infrarojos i detectors de moviment, la qual cosa els assegurava tranquil·litat davant de la possible presència policial o contra possibles narcoassalts, és a dir, robatoris de la droga per part d'altres grups delictius.

L'organització criminal estava liderada per quatre homes i per sota seu hi havia un entramat de persones i cadascuna tenia una funció diferent en l'organització criminal. El seu cercle més proper solien fer tasques de contra vigilàncies i control de les diferents plantacions, que eren auxiliades per electricistes i altres persones que exercien com a vigilants nocturns de l'organització.

Quan els investigadors van donar per identificats tots els integrants de la xarxa criminal i es van localitzar els seus domicilis i els punts des dels quals operaven i van organitzar un dispositiu format per més de 100 agents. Això es va fer el dia 19 de febrer i van entrar en una nau de la Cellera de Ter i en 10 immobles del Vallès Oriental. Aquí hi havia des dels habitatges de luxe dels integrants de l'entramat criminal com a les plantacions on cultivaven la marihuana.

Als registres a banda de la droga i diversos objectes d'alt valor, armes i vehicles; els agents van trobar dues granges de mineria de criptomonedes. En aquestes, van intervenir 21 rigs, que són els elements de maquinari informàtic destinats a la cerca de l'algorisme matemàtic de les monedes virtuals.

Un dels gimnasos que tenien els membres de la banda i una moto d'aigua / Captura de vídeo/Policia Nacional

Un zoològic de luxe

Un aspecte que mostrava l'alt nivell de vida que duien els membres d'aquesta banda arran del gran benefici de la droga és que els habitatges registrats estaven equipats amb tota mena de detalls, des de gimnasos, piscines i a més van trobar-los embarcacions i motos d'aigua, vehicles d'alta gamma -15 comprats en els últims tres anys-, així com joies i rellotges d'alta gamma. A més en un dels habitatges, els agents van trobar un petit zoològic amb 59 rèptils exòtics, dels quals 33 es troben en perill d'extinció, 26 protegits i/o amenaçats i dues tortugues dissecades també protegides. Tots ells es trobaven sense identificar i sense la documentació necessària i s'estima que cadascun pot arribar a tenir un valor al mercat negre de 30.000 euros.