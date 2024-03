L'ateneu de Campdevànol busca finançament per reformar l'edifici centenari i tornar-li l'esplendor del 1917

L'ateneu de Campdevànol (Ripollès) busca finançament per poder tirar endavant les obres de reforma de l'edifici que l'acull des del 1917. Els membres del casal expliquen que l'espai està "molt deteriorat" i que és "imprescindible invertir-hi per garantir la continuïtat de l'ateneu", que fundat el 1879 és "un dels més antics de Catalunya". La primera fase d'obres calculen que costarà uns 150.000 euros i servirà per tornar a habilitar-hi un espai cafè -el que hi havia es troba en desús per no complir la normativa-. Més endavant, preveuen recuperar la façana original i restaurar la sala principal, dividir en dos pisos la part del teatre per destinar-ho a sales d'entitats i de promoció d'art i cultura, i substituir la teulada de fibrociment.

A Campdevànol, els prop d'un centenar de membres de l'ateneu local busquen, amb el suport de l'Ajuntament, vies de finançament per poder tirar endavant la reforma de l'edifici centenari que utilitzen des de 1917. Al llarg d'aquests més de cent anys d'història, s'hi han anat fent petites obres de millora, però actualment l'immoble es troba "molt deteriorat". Per restaurar-lo i que "torni a ser un edifici singular", l'ateneu es troba actualment immers en la redacció de l'avantprojecte de reforma de l'edifici.

L'entrada de l'ateneu de Campdevànol en què es vol restaurar el sostre de fusta / Ariadna Reche

Recuperar l'edifici del 1917

El president d'aquest ateneu, Albert Calzada, defensa que cal invertir-hi per adaptar-lo a les necessitats actuals i recuperar també l'aspecte que tenia als inicis. Amb la primera fase d'obres, preveu habilitar un nou espai cafè en una sala annexa a la principal -on es trobava fins ara-. "Aquí podem complir la normativa que no compleix l'espai original", explica Calzada, que considera indispensable aquest espai com a punt de trobada per establir sinergies culturals entre els veïns i veïnes de la localitat. "Volem tornar a ser el centre social del poble, tant de les persones com de les entitats", insisteix el president.

Més endavant, també preveuen altres actuacions com recuperar la façana original del 1917, que era completament blanca i quedava coronada per una volta molt característica. Una volta que, de fet i abans que l'hagi recuperat l'edifici, l'ateneu ha adquirit com a símbol propi en els cartells de la programació mensual. L'actuació per recuperar la façana implica retirar els llistons de fusta, que s'hi van col·locar a posterior i que recorden a l'estil dels refugis de muntanya, per tornar a construir-hi la volta.

També es vol recuperar l'aspecte original de la sala principal i d'entrada a l'edifici, que ocupava l'espai cafè fins que es va tancar per la pandèmia el 2020. Aquesta és la zona que preveuen destinar a acollir "amb condicions" la programació que té activa un cop al mes l'ateneu campdevanolenc. Per últim, es vol dividir una part del teatre -mantenint-ne un tros- en dues plantes per "poder duplicar els espais per entitats i promoció artística i cultural al poble". Per últim, es vol substituir tota la teulada, que és de fibrociment d'amiant o, com es coneix popularment, uralita i, per tant, tòxica per la salut.

Una imatge de l'aspecte original que presentava l'edifici de l'ateneu de Campdevànol / Ateneu de Campdevànol

Finançar-se amb subvencions i donacions

Per poder començar les obres, l'ateneu de Campdevànol explora diverses vies de finançament. En aquest sentit, es prepara per poder optar a diverses subvencions com les Leader de desenvolupament rural o altres ajuts del departament de Cultura de la Generalitat. També volen promoure un model de captació de fons a través de donacions de particulars i empreses. "Com que formem part de la federació d'ateneus, totes les donacions tenen retorn fiscal", explica el president, que detalla que en el cas de particulars se'n recupera el 95% i les empreses un 35%.

Per començar la primera fase d'actuació, la que servirà per recuperar l'espai cafè, calculen que necessiten uns 150.000 euros. El pressupost per la reforma completa encara no s'ha calculat, però el que sí que s'ha previst és poder acabar les obres de recuperació de l'edifici original en un període d'uns deu anys.