Els apartaments gironins engeguen una campanya per informar els turistes que el decret del Govern els posa "en risc"

L'Associació Turística d'Apartaments Costa-Brava Pirineu de Girona (ATA) ha posat en marxa una campanya informativa dirigida als seus clients per advertir-los que aquest model d'allotjament "està en risc" com a conseqüència del decret del Govern, que preveu la regulació del sector, per tal d'afavorir l'accés a l'habitatge. Des de l'ATA repartiran tríptics on expliquen quines poden ser les conseqüències si finalment acaba tirant endavant aquest decret i animen als clients a signar en contra d'aquesta mesura. A més, des del sector adverteixen que Girona seria la demarcació més afectada per aquesta regulació, ja que es perdrien més de 17.000 Habitatges d'Ús Turístic (HUT) en els propers cinc anys, el que suposa un 40% del total.

La presidenta de l'ATA de Girona, Esther Torrent, lamenta també que la convocatòria d'eleccions no els ajuda ja que, diu, estaven treballant en un projecte de llei que modifiqués les "restriccions tan fortes" que contempla el decret. "Ara tota aquesta feina s'ha paralitzat. Veurem què passa en les properes eleccions i si el decret segueix endavant o no", remarca Torrent.

De moment, el que han fet els apartaments turístics de les comarques gironines és posar en marxa aquesta campanya informativa per tal d'arribar al màxim de clients durant les vacances de Setmana Santa, aprofitant que es contemplen "bones ocupacions". A través d'aquesta iniciativa, volen que els usuaris dels habitatges d'ús turístic de la demarcació coneguin "de primera mà la problemàtica que afecta el sector", després de l'aprovació del decret el passat 20 de desembre.

Des de l'ATA assenyalen que l'objectiu és que els turistes que hagin contractat aquest un HUT sàpiguen que a partir d'ara aquesta forma d'allotjament "està en joc".

Codi QR i recollida de firmes

La manera per informar els clients dels apartaments turístics serà a través d’un codi QR que hi haurà als tríptics i que els redirigirà a la pàgina web de l’ATA, on disposaran de tota la informació del decret que es va aprovar el desembre. Allà s’explicarà també la postura de l’entitat i es pretén que els usuaris dels HUT sàpiguen que "s'està lluitant" perquè es mantingui aquesta forma d’allotjament que, asseguren, compta amb una gran demanda a les comarques gironines.

A més, la iniciativa també anima als turistes a que signin en contra del decret impulsat per l’executiu català que vol regular aquest tipus d’habitatge. Finalment, des de l’ATA fan una crida a participar en els donatius per tal de poder tirar endavant totes les accions previstes per tal d’aturar la voluntat del Govern.

Girona, la més afectada

Una altra de les informacions que volen fer arribar als turistes és l’afectació que tindria l’aplicació del decret, específicament a les comarques gironines. Segons assenyalen des de l’entitat, en cinc anys es perdrien 17.326 HUT a la demarcació, el que suposa un 40% de l’oferta actual.

A més, des del sector ressalten que hi hauria municipis que, de cop i volta, veurien com perden 2.000 habitatges d’ús turístics. Tot plegat suposaria posar en risc 5.000 llocs de feina a la demarcació, destaquen des de l’ATA, que també recorda que el 74,5% dels HUT gironins són segones residències, per tant, “no serien una solució a l’accés a l’habitatge”, que és la principal raó que ha motivat l’aprovació del decret.

Finalment , l’entitat informa del posicionament dels partits polítics davant la nova regulació, detalla les accions que s’han iniciat per assegurar la continuïtat dels HUT i fa una crida a la implicació de tots per aconseguir els recursos necessaris per assolir els objectius proposats de conscienciar les comunitats locals i els usuaris sobre l'impacte positiu de l’activitat del sector